Юная внучка Ротару раскрыла секрет стройной фигуры

Младшая внучка известной певицы и народной артистки Украины Софии Ротару, модель и начинающая исполнительница София Евдокименко покоряет сеть стройным телом и стилем.

Она опубликовала новый снимок в своем Instagram-блоге, который активно ведет для поклонников, продемонстрировав стройную фигуру.

"Поднимитесь так высоко, как только сможете, а затем поднимитесь еще немного выше", – написала она.

Поклонники часто спрашивают внучку Ротару, как ей удается быть такой стройной. Ответ можно найти, просто пролистав ее профиль. Евдокименко часто показывает любимые блюда, которые употребляет в путешествиях.

Внучка Ротару любит мороженое, о чем свидетельствуют несколько фото. Девушка тщательно следит за фигурой и питанием. Она не против круасанов, булочек и кофе с молоком. Однако Евдокименко старается не пропускать завтрак, во время которого употребляет ягоды, фрукты, яйца и тосты.

Instagram@iamsofiaeve

Instagram@iamsofiaeve

Instagram@iamsofiaeve

Instagram@iamsofiaeve

Instagram@iamsofiaeve

Instagram@iamsofiaeve

Instagram@iamsofiaeve

Instagram@iamsofiaeve

Instagram@iamsofiaeve

Instagram@iamsofiaeve

сторис

сторис внучки Ротару

Instagram@iamsofiaeve - сторис

Фото из сторис

На обеды она предпочитает салаты и крем-супы, а также "правильные" бутерброды с красной рыбой или фруктами. Не забывает Соня о морепродуктах. Результат помогают закрепить физические нагрузки. Девушка занимается кроссфитом, катается на лошадях и велосипедах, танцует и посещает спортзал. А также играет в тенис и занимается йогой.

Instagram сторис

Instagram@iamsofiaeve - из сторис

Сторис Евдокименко

Евдокименко - фото сторис

Instagram@iamsofiaeve

Instagram@iamsofiaeve

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Евдокименко похвасталась стройной фигурой в купальнике, вызвав снимком фурор в сети.

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