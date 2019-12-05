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5 декабря • обновлено в 11:34
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/ Диета и фитнес

Вздутие живота: какие продукты категорически нельзя есть

2.1т
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Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, какие продукты вызывают вздутие живота.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Вздутие живота очень распространено среди людей в наше время. Оно может быть симптомом серьезного заболевания, но обычно вызывается чем-то в рационе", — отметила Усенко.

Вздутие живота: какие продукты категорически нельзя есть

Фото: mygazeta.com

По словам диетолога, людям с синдромом раздраженного кишечника, нужно убрать со своего рациона бобы и чечевицу. Ведь бобы провоцируют вздутие из-за высокого содержания клетчатки и олигосахаридов. А чечевица — из-за фитиновой кислоты. У здоровых людей эти продукты не должны вызывать никаких проблем.

Вздутие живота: какие продукты категорически нельзя есть

Фото: organicwoman.ru

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Кроме того, Усенко отметила, что вздутие живота может вызвать также брокколи и другие крестоцветные овощи.

"Овощи из семейства крестоцветных полезны для здоровья, содержат много необходимых питательных веществ, таких как клетчатка, витамин С, витамин К, железо и калий. Тем не менее, они содержат и олигосахариды, поэтому могут вызвать вздутие живота", — заявила диетолог.

Вздутие живота: какие продукты категорически нельзя есть

Фото: econet.ua

Также она добавила, что спровоцировать неприятные симптомы может пшеница, из-за большого содержания глютена и того же олисахарида. Она является ингредиентом большинства хлебобулочных, макаронных изделий, лепешек и пиццы.

Вздутие живота: какие продукты категорически нельзя есть

Ячмень, яблоки, лук и другие продукты — тоже могут стать раздражителями. Поэтому Усенко посоветовала избегать употребления такой пищи, если чувствуете дискомфорт в животе. А если вздутие перешло в проблему, тогда нужно обратиться к врачу и воспользоваться специальной диетой.

Вздутие живота: какие продукты категорически нельзя есть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, какие продукты полезно есть зимой.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
диета
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Pooh Vini
Pooh Vini
Охренеть диетолог. Практически осталось водой с мясом питаться. По выходным дадут по яйцу )
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