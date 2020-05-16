Выяснилось, при каких болезнях появляется лишний вес

Лишний вес не обязательно является следствием неправильного питания или недостаточной физической активности.Так, человек может стремительно поправляться из-за патологических процессов в его организме.

OBOZREVATEL предлагает узнать, о каких болезнях может свидетельствовать полнота.

Гипотиреоз

Это наиболее распространенное нарушение работы щитовидной железы, при котором происходит снижение секреции ее гормонов . В результате обмен веществ замедляется и еда усваивается неправильно. Постепенно человек набирает лишний вес. Другие симптомы гипотериоза: слабость, утомляемость, выпадение волос, нарушение памяти, анемия, запоры, расстройство менструального цикла.

Поликистоз яичников

Синдром поликистозных яичников сопровождается гормональным сбоем у женщин, который приводит к повышенной выработке мужских гормонов. Симптомы болезни: ожирение, повышенное оволосение тела, отсутствие менструаций. Сегодня поликистоз яичников является одной из частых причин женского бесплодия.

Инсулинома

Инсулинома – это опухоль, при которой инсулин выделяется в избытке, а уровень сахара в крови снижается. В результате развивается ожирение. Также наблюдаются неврологические симптомы, нарушения памяти, внимания, обморочные состояния.

Болезнь Аддисона

Нарушение работы коры надпочечников, при котором выделяется большое количество гормона кортизола, приводит к уменьшению мышечной ткани и к увеличению жировой.

Синдром Пиквика

Это состояние, при котором люди с крайней степенью ожирения не могут дышать достаточно глубоко и быстро. Болезнь ведет к низкому уровню кислорода и высокому уровню углекислого газа в крови. Причина синдрома Пиквика – нарушение работы гипоталамуса.

Другие симптомы: постоянная сонливость, слабость, повышенное давление, одышка в состоянии покоя и при нагрузке, синюшность кожи и слизистых оболочек, отеки.

В 75% случаев ожирение развивается из-за неправильного питания Pixabay

Отметим, что выше перечислены только часть заболеваний, которые являются причиной лишнего веса. При этом все же в 75% случаев ожирение развивается из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки.

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