Выяснилась неожиданная польза лимона

Одним из полезных свойств лимона является то, что он помогает усвоению организмом железа, которое содержится в продуктах растительного происхождения.

Этому способствует содержание витамина С в лимоне, который также важен при образовании коллагена и защите от инфекций, пишет ABC.

Так, чтобы улучшить усваивание железа, можно, к примеру, приправить соком лимона салат с чечевицей или блюдо со шпинатом, либо запивая эти продукты напитком, содержащим лимонный сок.

Кроме того, лимон содержит витамин А, клетчатку, кальций, фосфор, магний и калий. Также в его состав входят флавоноиды – антиоксиданты, которые борются с ишемией, диабетом второго типа, некоторыми видами рака, болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Еще один сильный антиоксидант – лимонная кислота, которую содержит лимон в большом количестве. Таким образом лимон можно применять как мочегонное и антибактериальное средство, антиоксидант и средство для укрепления иммунной и нервной систем.

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