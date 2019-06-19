Вычеркнуть всего три продукта: Чехова рассказала, как похудеть

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками секретом похудения и красивой фигуры.

На своей странице в Instagram она рассказала фолловерам, как потеряла почти 25 кг, удерживает фигуру в рамках нормы и от каких продуктов пришлось отказаться.

"С наступлением лета мой мозг быстренько собрал чемоданы и отчалил в отпуск. Совершенно не знаю, что писать в постах. Поэтому давайте так, если у вас есть ко мне вопросы, задавайте их в комментах. Постараюсь на все ответить", – подбодрила она поклонников.

Аниса Чехова в платье-ребашке Instagram@achekhova

В комментариях ее начали заваливать комментариями, что она сделала, чтобы выглядеть так, как сейчас. Чехова заверила, что набирать вес – это нормально.

"Организм человека – живой! Он, как и всё на этой Земле, склонен видоизменяться! Поправляться иногда - это естественный процесс! Надо просто меньше тратить сил на сожаления и переживания по этому поводу, и просто приходить в удобную форму, играючи и с удовольствием, а без мучений и драматизма", – пояснила она.

Анфиса Чехова Instagram@achekhova

Чехова отказалась от жирного и жареного. Также старается избегать употребления спиртных напитков.

"Не люблю слишком жирное и жареное. Никакого фритюра и хрустящей корочки. Алкоголь тоже стараюсь употреблять пореже. Молоко не пью и в кофе не добавляю. Из молочки – только творог, сыр козий и ряженку", – добавила телеведущая.

Также она рассказала, что не решала начинать процесс похудения. Она просто это сделала, когда начала активно прорабатывать свою психологию. "Отказалась от мяса, дрожжей и сахара, в целях оздоровления, и занялась йогой", – сообщила она.

Также телеведущая пробовала много диет, тайские таблетки, которые чуть не стоили ей жизни. Российская секс-бомба избавляется от целлюлита с помощью душа Шарко, пробовала пиявки.

Чехова в купальник Instagram@achekhova

Чехова в модном костюме Instagram@achekhova

Чехова на стрельбе Instagram@achekhova

Чехова поехала в отпуск Instagram@achekhova

Чехова выходит из басейна Instagram@achekhova

Чехова в другом купальнике Instagram@achekhova

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехова любит баловать поклонников пикантными снимками. Она демонстрирует пышный бюст и фигуру "восьмерку" в купальниках и облегаючих нарядах.

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