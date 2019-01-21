"Всегда в холодильнике": тренер "Зважених та щасливих" рассказала о своей системе питания

Тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова рассказала о своей системе питания и о том, какие продукты всегда есть у нее в холодильнике.
Так, подробностями Марина поделилась на своей странице в Instagram. Она отметила, что предпочитает свежие продукты и только те, из которых планирует что-то приготовить.
"В моем холодильнике всегда есть набор продуктов, из которых можно что-то быстро приготовить. Мясо (индейка, курица или телятина). Рыбу покупаю тогда, когда, точно планирую ее готовить. Бывает, что иногда есть замороженная в морозильной камере. Но больше предпочитаю покупать все свежее", — рассказала тренер.
Марина Боржемская-Узелкова
Фото: instagram/uzelkova.marina
Марина Боржемская-Узелкова
Фото: instagram/uzelkova.marina
Также она добавила, что в ее холодильнике всегда можно найти: яйца, творог, зелень, овощи, йогурт, кефир и фрукты. Также Марина всегда держит сливочное мало, твердый сыр и молоко, ведь эти продукты обожают ее дети.
Кроме того, тренер отметила, что обожает черный шоколад. Поэтому, он обязательный "житель" ее холодильника.
Что у меня в холодильнике?🤔 Очень многие задают этот вопрос в директе. Как я питаюсь и что покупаю. Сегодня я хочу немного рассказать об этом. Но, уверяю Вас, никаких секретов у меня нет 😉 . Однозначно, я не из тех хозяек, которые заполняют свой холодильник под завязку. Почему!? Все просто. Потому, что процесс покупки продуктов доставляет мне колоссальное удовольствие🙈 Я не шопоголик. Но, поход за продуктами для меня, - святое. Я знаю в лицо всех женщин на рынке, у которых покупаю овощи, зелень, мясо, творог. Более того, я знаю, как зовут их родственников, и даже, клички их питомцев👆🙈 Я обожаю вести с ними беседы, и, за долгие годы мы уже все раззнакомились😉 Приходя каждый раз за продуктами, узнаю от них что-то новенькое. Частенько, они делятся интересными секретами готовки 😉👌 Мне нравится, когда долго не бываешь на рынке, - приходишь, а они все соскучились, сразу фото, как выросли внуки, начинают показывать😍 это здоровское чувство! . Поэтому, в моем холодильнике всегда есть набор продуктов, из которых можно что-то быстро приготовить. Мясо (индейка, курица или телятина). Рыбу покупаю тогда, когда, точно планирую её готовить. Бывает, что иногда есть замороженная в морозильной камере. Но больше предпочитаю, покупать всё свежее. Всегда в холодильнике есть: яйца, творог, твёрдый сыр, масло сливочное (только одного вида, потому что Оливка не ест другое), а остальным всё подходит🤷. Она иногда, любит мини бутерброд с маслом и с сыром(с сыром та же штука, что и с маслом🤣) Молоко (Роберт любит иногда пить какао, а Оливка вообще любительница молока). У нас всегда есть зелень, овощи, различные соусы, йогурт, кефир, фрукты. . Ах, да! Забыла 🙈 Обожаю холодный черный шоколад. Это обязательный житель холодильника😍❤️ . Рассказывайте, какие у Вас обязательные продукты? . #боржемскаямарина #фитнес #фитнестренер #пп #зож #питание #похудение #худеемвместе #худеемвинста #инстамама #блог #инстаблог
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