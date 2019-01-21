"Всегда в холодильнике": тренер "Зважених та щасливих" рассказала о своей системе питания

Тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова рассказала о своей системе питания и о том, какие продукты всегда есть у нее в холодильнике.

Так, подробностями Марина поделилась на своей странице в Instagram. Она отметила, что предпочитает свежие продукты и только те, из которых планирует что-то приготовить.

"В моем холодильнике всегда есть набор продуктов, из которых можно что-то быстро приготовить. Мясо (индейка, курица или телятина). Рыбу покупаю тогда, когда, точно планирую ее готовить. Бывает, что иногда есть замороженная в морозильной камере. Но больше предпочитаю покупать все свежее", — рассказала тренер.

Марина Боржемская-Узелкова Фото: instagram/uzelkova.marina

Марина Боржемская-Узелкова Фото: instagram/uzelkova.marina

Также она добавила, что в ее холодильнике всегда можно найти: яйца, творог, зелень, овощи, йогурт, кефир и фрукты. Также Марина всегда держит сливочное мало, твердый сыр и молоко, ведь эти продукты обожают ее дети.

Кроме того, тренер отметила, что обожает черный шоколад. Поэтому, он обязательный "житель" ее холодильника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одна из самых высокооплачиваемых супермоделей в мире Белла Хадид показала содержимое своего холодильника. Фотографиями модель поделилась на своей странице в Instagram.

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