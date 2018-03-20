Когда лучше всего начать преображать свою фигуру? Может завтра, в понедельник. А может со следующей недели или после дня рождения? Или все-таки за 2 недели до моря?

А ведь весна уже на дворе, хоть и минус 8.

Но ДО ЛЕТА ОСТАЛОСЬ всего 74 дня. Много это или мало? Не знаю. Но это как раз тот срок, за который будет комфортно сбросить лишние 5-12 кг без вреда для здоровья.

Не откладывай на завтра, ведь "завтра не в нашей власти ". Есть только сегодня и сейчас. Помнишь фразу мудрой черепахи из мультфильма: "Прошлое забыто, грядущее сокрыто". А ведь так и есть. Откладывая на завтра, ты отдаляешься от своей мечты ещё на один день. "Ну подумаешь - один день?" - скажешь ты и будешь права. А если так поступать каждый день. Ведь многие годами носят на себе лишний вес, мечтая о красивой фигуре и плача, смотря на себя в зеркале, доедая очередной тортик с подружкой в кафе.

Но не все так сложно, как мы себе придумали.

Представь, каких-то пару месяцев, и ты красавица!!!!! Не веришь? Я докажу тебе это, только найди наконец для себя любимой эти пару месяцев, чтобы наконец ты понравилась себе и стала увереннее.

Что же держит многих от воплощения своей мечты в жизнь иметь здоровое тело и красивую фигуру?

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А вот те отмазки, которые я часто слышу:

- нет времени заниматься собой, я работаю и мне некогда (но многие же работающие следят за собой);

- у меня дети и муж, как я буду питаться, готовить себе отдельно? Поначалу, возможно и да, но твоя же цель не просто снизить вес, но и научиться питаться правильно. Вот как раз и покажешь пример для своих домашних, гляди и они начнут с тобой есть полезную еду;

- правильно питаться слишком дорого. Ты правда так думаешь? А сколько денег ты тратишь на пустые калории и мусорную еду по типу сладостей, чипсов и колы? А сколько на сигареты и алкоголь? Но уж точно больше, чем стоит правильная и полезная еда;

- нет времени и денег ходить в спортзал. А зачем? Занимайся дома, и время не тратишь и деньги экономишь.

Но это все отмазки, а точная причина в другом. Просто признайся себе, что тебе лень, и что нет достаточной мотивации для этого. Ведь мечтают о красивой фигуре многие, но реально немногие выглядят так, как им нравится.

Поэтому предлагаю тебе встать со своего дивана комфорта (работа, семья, занятость и т.д. ) и начинать заниматься собой, потому что твою фигуру НИКТО не приведёт в порядок, кроме тебя одной.

ХВАТИТ НЫТЬ, видя толстую попу, живот и бёдра в зеркале. Начни лепить себя уже сегодня!

Вставай! Начинай! Только не думай, что завтра ты быстро станешь Дюймовочкой. Каждый твой день может тебя отдалять от фигуры мечты, а может приближать. Пойми, не ты первая и не ты последняя, кто занимается своей фигурой. Да, есть генетические счастливчики, которые едят все подряд и не поправляются. Но если ты склонна к накоплению лишних кг, тогда тебе важно перейти на здоровый образ жизни, чтобы быть в форме всегда.

А вот тебе причины, почему лучше иметь стройное тело:

- ты будешь выглядеть гораздо моложе, потому что ни для кого не секрет, что лишний вес добавляет годы.

- ты станешь здоровее;

- станешь более энергичной и поворотливой;

- появится уверенность в себе;

- повысится самооценка;

- тебе будет нравится твоё отражение с зеркале;

- ты полюбишь покупать себе новую одежду;

- не будешь работать на аптеки и больницы.

Если ты из тех, кому нужно ТВОЁ ЗДОРОВЬЕ И ТВОЯ ФИГУРА - я всегда рада помочь преобразиться.