Вредны ли углеводы для худеющих: раскрыта вся правда

Углеводы не так страшны для похудения, как массово утверждают эксперты в интернете.
О том, являются ли они врагами для фигуры, рассказала диетолог Ева Шишова на странице в Instagram, развенчав популярные заблуждения.
"Давайте я расскажу вам правду об этих "вредных для фигуры" углеводах. Сложные и медленные углеводы – это не одно и то же. Сейчас везде к словам "сложный углевод" в скобках пишут "медленный" – но это разные вещи. Уровень "сложности" углевода определяется исходя из строения его молекулы, а их существует 4 вида: моносахариды, дисахариды, олигосахариды, полисахариды (они же крахмалы)", – написала диетолог.
Мифы об углеводах
http://smilehappy.ru
По ее словам, первые два – простые углеводы, которые состоят из одного или двух моносахаридных остатков. Вторые два являются сложными. Скорость углеводов определяется гликемическим индексом.
Вредны ли углеводы
pixabay
"Сделать простой углевод сложным нельзя, а вот быстрый медленным можно. Достаточно лишь снизить общий ГИ блюда, для этого нужно добавить к нему больше клетчатки и белка, которые тормозят усвоение и понижают сахар в крови. Пример: картофель – это крахмал и он является быстрым углеводом, но мы можем сделать его медленным, если будет употреблять его в запеченном виде вместе с овощами и белком", – уточнила специалист.
ЭТО УЖАСНО... ⠀ Ужасно что ежедневно твориться на просторах интернета и во многих "псевдо-передачах", где вам пытаются навязать очередную чушь, не подтверждённую ничем! (Разве что только ютубом)😬 ⠀ А теперь давайте я расскажу вам ПРАВДУ об этих "вредных для фигуры" углеводах 🌾 ⠀ Но для начала не забудьте вернуться и 2 раза нажать на фото♥️а так же поставить уведомления о новых полезных публикациях 👍🏻 ⠀ Сейчас про углеводы⤵️ Сложные и медленные углеводы - это НЕ ОДНО И ТО ЖЕ!❌ ⠀ Сейчас везде к словам "сложный углевод" в скобках пишут "медленный" - но это РАЗНЫЕ ВЕЩИ!☝🏻 ⠀ Уровень "сложности" углевода определяется исходя из строения его молекулы, а их существует 4 вида: ⠀ 🧬Моносахариды 🧬Дисахариды 🧬Олигосахариды 🧬Полисахариды (они же крахмалы) ⠀ Первые два - это ПРОСТЫЕ углеводы. Они состоят из 1 или 2 моносахаридных остатков🍩 ⠀ Вторые два - СЛОЖЫЕ углеводы. Олиго - от 3 до 9 моносахаридных остатков, поли - от 10 до неск.тысяч🌽 ⠀ Теперь СКОРОСТЬ углевода🏃🏻♀️ ⠀ Она определяется гликемическим индексом (ГИ), т.е тем, как высоко поднимается уровень сахара в крови после его употребления💉 ⠀ ЛАЙФХАК💡 ⠀ Сделать простой углевод сложным НЕЛЬЗЯ, а вот быстрый медленным МОЖНО ⠀ Достаточно лишь снизить общий ГИ блюда, для этого нужно добавить к нему больше клетчатки и белка, которые тормозят усвоение и понижают сахар в крови🤗 ⠀ Пример: картофель - это крахмал и он является БЫСТРЫМ углеводом, НО мы можем сделать его МЕДЛЕННЫМ, если будет употреблять его в запечённом виде вместе с овощами и белком!🥒 ⠀ Разобрались?👇🏻
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Кошкина перечислила топ-5 ошибок, которые мешают скинуть лишний вес.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!