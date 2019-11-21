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21 ноября • обновлено в 04:49
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/ Диета и фитнес

Вредны ли углеводы для худеющих: раскрыта вся правда

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Углеводы не так страшны для похудения, как массово утверждают эксперты в интернете.

О том, являются ли они врагами для фигуры, рассказала диетолог Ева Шишова на странице в Instagram, развенчав популярные заблуждения.

"Давайте я расскажу вам правду об этих "вредных для фигуры" углеводах. Сложные и медленные углеводы – это не одно и то же. Сейчас везде к словам "сложный углевод" в скобках пишут "медленный" – но это разные вещи. Уровень "сложности" углевода определяется исходя из строения его молекулы, а их существует 4 вида: моносахариды, дисахариды, олигосахариды, полисахариды (они же крахмалы)", – написала диетолог.

Мифы об углеводах

Мифы об углеводах

http://smilehappy.ru

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По ее словам, первые два – простые углеводы, которые состоят из одного или двух моносахаридных остатков. Вторые два являются сложными. Скорость углеводов определяется гликемическим индексом.

Вредны ли углеводы

Вредны ли углеводы

pixabay

"Сделать простой углевод сложным нельзя, а вот быстрый медленным можно. Достаточно лишь снизить общий ГИ блюда, для этого нужно добавить к нему больше клетчатки и белка, которые тормозят усвоение и понижают сахар в крови. Пример: картофель – это крахмал и он является быстрым углеводом, но мы можем сделать его медленным, если будет употреблять его в запеченном виде вместе с овощами и белком", – уточнила специалист.

ЭТО УЖАСНО... ⠀ Ужасно что ежедневно твориться на просторах интернета и во многих "псевдо-передачах", где вам пытаются навязать очередную чушь, не подтверждённую ничем! (Разве что только ютубом)😬 ⠀ А теперь давайте я расскажу вам ПРАВДУ об этих "вредных для фигуры" углеводах 🌾 ⠀ Но для начала не забудьте вернуться и 2 раза нажать на фото♥️а так же поставить уведомления о новых полезных публикациях 👍🏻 ⠀ Сейчас про углеводы⤵️ Сложные и медленные углеводы - это НЕ ОДНО И ТО ЖЕ!❌ ⠀ Сейчас везде к словам "сложный углевод" в скобках пишут "медленный" - но это РАЗНЫЕ ВЕЩИ!☝🏻 ⠀ Уровень "сложности" углевода определяется исходя из строения его молекулы, а их существует 4 вида: ⠀ 🧬Моносахариды 🧬Дисахариды 🧬Олигосахариды 🧬Полисахариды (они же крахмалы) ⠀ Первые два - это ПРОСТЫЕ углеводы. Они состоят из 1 или 2 моносахаридных остатков🍩 ⠀ Вторые два - СЛОЖЫЕ углеводы. Олиго - от 3 до 9 моносахаридных остатков, поли - от 10 до неск.тысяч🌽 ⠀ Теперь СКОРОСТЬ углевода🏃🏻‍♀️ ⠀ Она определяется гликемическим индексом (ГИ), т.е тем, как высоко поднимается уровень сахара в крови после его употребления💉 ⠀ ЛАЙФХАК💡 ⠀ Сделать простой углевод сложным НЕЛЬЗЯ, а вот быстрый медленным МОЖНО ⠀ Достаточно лишь снизить общий ГИ блюда, для этого нужно добавить к нему больше клетчатки и белка, которые тормозят усвоение и понижают сахар в крови🤗 ⠀ Пример: картофель - это крахмал и он является БЫСТРЫМ углеводом, НО мы можем сделать его МЕДЛЕННЫМ, если будет употреблять его в запечённом виде вместе с овощами и белком!🥒 ⠀ Разобрались?👇🏻

Публикация от ДИЕТОЛОГ-МОТИВАТОР❤️Ева Шишова (@dietolog_prof)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Кошкина перечислила топ-5 ошибок, которые мешают скинуть лишний вес.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Теги
похудение диета Красота питание диетолог
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