Вредны ли углеводы для худеющих: раскрыта вся правда

Углеводы не так страшны для похудения, как массово утверждают эксперты в интернете.

О том, являются ли они врагами для фигуры, рассказала диетолог Ева Шишова на странице в Instagram, развенчав популярные заблуждения.

"Давайте я расскажу вам правду об этих "вредных для фигуры" углеводах. Сложные и медленные углеводы – это не одно и то же. Сейчас везде к словам "сложный углевод" в скобках пишут "медленный" – но это разные вещи. Уровень "сложности" углевода определяется исходя из строения его молекулы, а их существует 4 вида: моносахариды, дисахариды, олигосахариды, полисахариды (они же крахмалы)", – написала диетолог.

Мифы об углеводах http://smilehappy.ru

По ее словам, первые два – простые углеводы, которые состоят из одного или двух моносахаридных остатков. Вторые два являются сложными. Скорость углеводов определяется гликемическим индексом.

Вредны ли углеводы pixabay

"Сделать простой углевод сложным нельзя, а вот быстрый медленным можно. Достаточно лишь снизить общий ГИ блюда, для этого нужно добавить к нему больше клетчатки и белка, которые тормозят усвоение и понижают сахар в крови. Пример: картофель – это крахмал и он является быстрым углеводом, но мы можем сделать его медленным, если будет употреблять его в запеченном виде вместе с овощами и белком", – уточнила специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Кошкина перечислила топ-5 ошибок, которые мешают скинуть лишний вес.

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