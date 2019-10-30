Вредно для фигуры? Диетолог развенчала популярный миф о фруктах

В сети часто встречаются заблуждения, что потреблять фрукты нужно осторожно при похудении, так как они содержат много сахара.

Известный диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram объяснила, почему подобная информация является мифом, и сколько плодов в день нужно есть взрослому человеку.

"Фрукты тоже сахар? Неоднократно вижу информацию в сомнительных источниках о том, что фрукты = белый сахар и есть их нельзя вообще или 1 в день, до 12 и какой-то определённый. Есть в этом смысл? Современные рекомендации по питанию говорят о том, что мы должны ограничивать количество добавленного сахара. Это те сахара, которые добавляются в продукты питания или напитки в процессе приготовления или переработки", – отметила Комиссарова.

Можно ли есть фрукты при похудении pixabay

По словам диетолога, это не включает натуральные сахара, содержащиеся в молоке и фруктах. Добавка встречается в основном в напитках, сладком кофе и чае, кофетах, тортах, пирожных, печеньях, мороженом, сиропах, джемах и так далее.

"Добавленный сахар будет значиться на этикетке, как: сахар, коричневый сахар, глюкоза, кукурузный сироп, мальтоза, инвертный сахар, нектар, сукроза и фруктоза. Тут то все и подпрыгнули, а как же фрукты?! Фруктоза во фруктах и ягодах непременно содержится. Но цельные фрукты содержат большое количество клетчатки, которая замедляет всасывание быстрых углеводов, а значит, не влияет негативно на наш организм", – пояснила эксперт.

Можно ли фрукты при похудении pixabay

Она подчеркнула, что ни одна организация по питанию не ограничивает количество фруктов в день, а наоборот, рекомендация всегда звучит "как минимум..". То есть, здоровому взрослому человеку рекомендуется употреблять 1-2 чашки фруктов в день (250-500 мл).

"Нарезайте фрукты, заполоняйте чашки и поймете, сколько это получится. Если проще, в зависимости от активности, рекомендуется потреблять от 2 до 5 порций фруктов в день. Пожалуйста, не бойтесь фруктов и ягод. Мы едим шоколад с "выпаренным кокосовым нектаром", при этом страшимся банана. Фрукты и овощи – один из главных источников клетчатки", – резюмировала диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно диетолог Оля Усенко рассказывала, как правильно употреблять фрукты, чтобы не набрать лишний вес.

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