Вкусно и полезно: названы лучшие перекусы для фигуры

Известный диетолог Альбина Комиссарова назвала 15 здоровых перекусов, которые помогут сохранить фигуру.

Она предоставила на своей странице в Instagram список продуктов, благодаря которым можно не только "заморить червячка", но и получить все необходимые для организма витамины.

Похудение Фото: instagram/katya_medushkina

№1. Комиссарова посоветовала легких перекус, который состоит из одного банана, 25 грамм сыра – ломтик и помидора Черри.

№2. Еще один питательный и вкусный перерыв можно сделать с нежирным йогуртом. К нему добавить апельсин, чайную ложку тыквенных семечек и морковные палочки.

Нежирный йогурт pixabay

№3. Совсем легкий вариант – тост из ржаной муки, 30 грамм несоленых орехов. Что примечательно, подобные перекусы часто показывают в фильмах про моделей.

№4. Достаточно насыщенный и питательный вариант – пита (плоский пресный хлеб. - Ред.). Комиссарова посоветовала добавить авокадо, слабосоленую рыбу, сыр, оливки, салат, огурец, омлет, птица / мясо.

Пита с мясом Повар.ру

№5. Просто горсть сухофруктов. №6. Попкорн без каких-либо добавок. Диетолог напомнила, что его можно сделать в домашних условиях.

№7. Отварное яйцо и горсть фасоли в томате. №8. Еще одним вкусным вариантом является: яблочные дольки, которые можно приправить ложкой несладкого орехового масла.

Яблоки pixabay

№9. Нежирный йогурт с горсткой мюсли или гранолы. №10. Тоже сытный вариант: нарезанные овощи и ложка творожного сыра.

№11. Домашний фруктово-ореховый батончик или покупной с хорошим составом. №12. Пару сырников или творожная запеканка. Для многих этот вариант привычен в качестве завтрака.

Сырники pixabay

№13 – пару ломтиков сыра и цельнозерновые крекеры. №14 – смузи овощи-фрукты без сиропов. №15 – творог, в который можно добавить по вкусу: орехи, ягоды или фрукты.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Комиссарова поделилась списком быстрых, вкусных и полезных завтраков, которые позволят не только сэкономить время, но и получить необходимый набор витаминов и минералов, а также сохранить фигуру стройной.

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