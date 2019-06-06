Вкусно и полезно: названы лучшие перекусы для фигуры

Известный диетолог Альбина Комиссарова назвала 15 здоровых перекусов, которые помогут сохранить фигуру.
Она предоставила на своей странице в Instagram список продуктов, благодаря которым можно не только "заморить червячка", но и получить все необходимые для организма витамины.
Похудение
Фото: instagram/katya_medushkina
№1. Комиссарова посоветовала легких перекус, который состоит из одного банана, 25 грамм сыра – ломтик и помидора Черри.
№2. Еще один питательный и вкусный перерыв можно сделать с нежирным йогуртом. К нему добавить апельсин, чайную ложку тыквенных семечек и морковные палочки.
Нежирный йогурт
pixabay
№3. Совсем легкий вариант – тост из ржаной муки, 30 грамм несоленых орехов. Что примечательно, подобные перекусы часто показывают в фильмах про моделей.
№4. Достаточно насыщенный и питательный вариант – пита (плоский пресный хлеб. - Ред.). Комиссарова посоветовала добавить авокадо, слабосоленую рыбу, сыр, оливки, салат, огурец, омлет, птица / мясо.
Пита с мясом
Повар.ру
№5. Просто горсть сухофруктов. №6. Попкорн без каких-либо добавок. Диетолог напомнила, что его можно сделать в домашних условиях.
№7. Отварное яйцо и горсть фасоли в томате. №8. Еще одним вкусным вариантом является: яблочные дольки, которые можно приправить ложкой несладкого орехового масла.
Яблоки
pixabay
№9. Нежирный йогурт с горсткой мюсли или гранолы. №10. Тоже сытный вариант: нарезанные овощи и ложка творожного сыра.
№11. Домашний фруктово-ореховый батончик или покупной с хорошим составом. №12. Пару сырников или творожная запеканка. Для многих этот вариант привычен в качестве завтрака.
Сырники
pixabay
№13 – пару ломтиков сыра и цельнозерновые крекеры. №14 – смузи овощи-фрукты без сиропов. №15 – творог, в который можно добавить по вкусу: орехи, ягоды или фрукты.
Лайк ❤️, чтобы не потерять меня из ленты Словосочетание "здоровый перекус" многих ставит в тупик, ну что покупать в супермаркете, кроме фруктов? Сохраняйте пост, я даю вам массу вариантов! ✅Банан, ломтик сыра 25 грамм и помидорчик Черри ✅Нежирный йогурт+апельсин+чайная ложка тыквенных семечек и морковные палочки ✅Тост из ржаной муки, 30 грамм несоленых орехов ✅Пита с: авокадо, слабосоленая рыба, сыр, оливки, салат, огурец, омлет, птица/мясо. ✅Горсть сухофруктов ✅Обычный попкорн(без добавок), такой можно сделать дома ✅Отварное яйцо, горсть фасоли в томате ✅Яблочные дольки, с ложкой несладкого орехового масла ✅Нежирный йогурт с горсткой мюсли/гранолы ✅Нарезанные овощи и ложка творожного сыра ✅Домашний фруктово-ореховый батончик или покупной с хорошим составом ✅Пару сырников или творожная запеканка ✅Пару ломтиков сыра и цельнозерновые крекеры ✅Смузи овощи-фрукты без добавления сиропов ✅Творог, куда вы самостоятельно добавите орешки, ягоды, фрукты ❤️Как мне кажется, идеи отличные! А вы чем перекусываете?
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Комиссарова поделилась списком быстрых, вкусных и полезных завтраков, которые позволят не только сэкономить время, но и получить необходимый набор витаминов и минералов, а также сохранить фигуру стройной.
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