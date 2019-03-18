Вес стоит? Назван список лжепродуктов для похудения

Существует целый список лжепродуктов, которые считаются полезными, но на самом деле только мешают похудеть.

Чем именно они вредны, и почему стоит вес при поглощении этих продуктов, рассказала известный диетолог Альбина Комиссарова в блоге "Рravda o ede" в Instagram.

Фитнес-батончики

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Существуют хорошие батончики: "Байт", "Бионова". Однако чаще всего это продукт, в котором много сахара и жиров. Потому "полезный перекус" превращается в 5-7 ложек сахара.

Йогурты с добавками

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На 100 грамм жидкости приходится до 16 грамм сахарозы, а это три чайные ложки сахара. Масса целой бутылочки йогурта с добавками составляет 330 миллилитров, а это 10 ложек сахара.

Мюсли

Афиша-Еда

Большинство содержат огромное количество сахара и жиров. Особенно это касается запеченных мюсли (АХА и тд). Комиссарова посоветовала читать состав или делать хлопья дома.

Шоколад и сладости на сахарозаменителях

"Сказать, что их нельзя – я не могу. Но иллюзия "безопасности" такого шоколада заставляет вас переедать, а калорий там столько же, сколько и в обычном", – пояснила диетолог.

Еда без глютена

Доказательная медицина утверждает, что безглютеновая диета нужна только людям с целиакией или чувствительностью к глютену. Для здорового человека в этом нет необходимости.

Быстрая овсяная каша

От нее нет совершенно никакой пользы. Быстрая овсяная каша – это обработанный овес с сахаром. Диетолог советует запарить овсянку с вечера, если утром нет на это времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог Людмила Гончарова рассказала, как обманывают в магазинах при продаже бездрожжевого хлеба.

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