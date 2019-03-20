Великий пост-2019: Супрун предостерегла украинцев от опасности

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В это время нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца, но овощи, фрукты и крупы разрешены.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно соблюдать пост и не навредить себе.

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"Великий пост радует, как повод не есть колбасу, сардельки и копчености. Именно они увеличивают риск некоторых видов рака, а также гипертензии и нарушения обмена жиров. Обратите внимание, что просто кусочек сала и запеченного мяса птицы такой угрозы не представляет, - написала Супрун. - Можно есть в основном рис, белый хлеб и картофель и нарваться на нехватку витаминов и белковой пищи. А можно есть разнообразную растительную пищу, получить витамины, микроэлементы, клетчатку, и, как следствие, иметь здоровые кишечник, сосуды, мозг, кожу и иммунитет".

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Супрун отметила, что много людей будут активно использовать в своем рационе бобовые.

"В них есть витамины группы В, необходимые для образования нейромедиаторов, и микроэлементы калий, фосфор, железо, цинк и марганец. Также это источник полноценного белка, то есть незаменимых аминокислот. Бобовые - это клетчатка, а следовательно - здоровый кишечник и здоровый уровень холестерина", - написала она.

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По словам ИО министра в пост необходимо вспомнить о грибах.

"Белые грибы, шампиньоны, шиитаке, вешенки и другие грибы содержат много аминокислоты глутатиона, клетчатку бета-глюкан, микроэлемент селен, жир холин, витамин D, антиоксидант эрготионеин - то есть это набор довольно уникальных и очень нужных нутриентов. Две порции грибов в неделю могут снизить риск деменции в пожилом возрасте", - добавила Супрун.

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Супрун добавила, что во время Великого поста стоит употреблять яйца и рыбу.

"В яйцах есть практически все витамины, полноценный белок и полезные жиры: например, холин и лецитин, необходимые для работы нервной системы и печени. Если вы поститесь, то регулярно ешьте соевые продукты, тыквенные и подсолнечные семечки, кукурузу и шпинат. Все это вместе заменит яйца. Многие, к сожалению, по разным причинам не едят рыбу и без поста. А зря: именно регулярное потребление жирной морской рыбы (сельди, скумбрии) обеспечивает мозг, сердце и сосуды и иммунную систему омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами" , - написала Супрун.

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По ее словам, чтобы заменить витамины, которые есть в рыбе необходимо ежедневно употреблять льняные и тыквенные семечки, грецкие орехи, морскую капусту и тахини (кунжутную пасту).

"Следует держаться подальше от питания одними углеводами, особенно белыми хлебом, белым рисом и макаронами налегке. Они имеют высокий гликемический индекс, и именно такой рацион приводит к недостатку витамина В1, появлению запоров и набора веса", - отметила ИО министра.

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