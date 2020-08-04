Ведущий "Евровидения-2017" сбросил 10 кг и раскрыл секрет похудения

Ведущий песенного конкурса "Евровидение-2017" Тимур Мирошниченко сбросил 10 килограмм и раскрыл свой секрет похудения.

Так, шоумен признался, что на кардинальные изменения его мотивировала жена Инна, с которой он женился в январе 2018 года, пишет kanalukraina.tv.

"Жена всегда занималась спортом. А после первых родов, когда родила Мию, начала сразу восстанавливаться. И уже через месяц Инна вернулась в ту же форму, в которой была и до родов. И, конечно, когда ты видишь такой результат, то понимаешь, что в этом есть смысл. Причем ничего нереального она не делала", – поделился ведущий.

Тимур Мирошниченко с женой Инной Апостроф

Он рассказал, что в первую очередь начал делать планку (физическое упражнение) и правильно питаться. В августе 2019 года шоумен весил весил 87 кг, а в январе 2020 года – 78 кг. Однако ведущий продолжает поддерживать режим и после похудения.

"Мы много занимались спортом на карантине в домашних условиях", – добавил Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко похудел на 10 кг Instagram @timur.miroshnychenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Полина Гагарина раскрыла способ, который помог ей похудеть на 30 килограммов. По словам певицы, после рождения ребенка она весила около 80 кг, однако ей удалось похудеть до 50 кг.