Ведущая шоу "Ревизор" призналась, как ей удалось похудеть
Ведущая шоу "Ревизор" Юлия Панкова поделилась советами, благодаря которым похудела на девять килограмм за пять месяцев.
Девушка рассказала, что перепробовала кетодиеты, интервальные голодания, инсулиновые измерения, походы к диетологам и многое другое, чтобы сбросить лишние килограммы. После долгих поисков ведущая выбрала несколько советов, которые помогают ей поддерживать вес, пишет Новый канал.
"Следуя этим правилам, за пять месяцев я сбросила девять килограммов. Кстати, моя мама тоже похудела. Ее результат – минус десять килограммов. Медленно, но очень результативно. Сейчас чувствую себя прекрасно", – рассказала Панкова.
Итак, чтобы похудеть, ведущая посоветовала:
Пить много воды. Юлия пьет 2-3 литра воды в сутки. Большую часть жидкости лучше выпивать в первой половине дня, чтобы избежать отеков.
Наладить режим сна. Во время сна вырабатываются важные гормоны, которые влияют на скорость метаболизма. Поэтому нужно ложиться в 22-23 часа. Ведущая говорит, что если ложиться позже – вес никуда не денется.
Больше двигаться. Юлия пытается проходить в день не менее 10 тысяч шагов. Физическая активность должна быть обязательной.
Изменить питание. Девушка отказалась от всего жареного, сладкого, мучного и от картофеля. Углеводы, в основном из фруктов, следует употреблять только до 15:00. На ужин лучше готовить вареную или запеченную рыбу, овощи на пару.
Не есть после 19:00.
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