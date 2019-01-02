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Фиалкова Татьяна
Фиалкова Татьяна
Врач терапевт, диетологВсе статьи автора

Вечерний жор: организм посылает серьезный сигнал

1.1т

Аппетит ближе к ночи - нередкая жалоба от пациентов. В медицинской среде такой вечерний жор более известен под названием - СИНДРОМ НОЧНОГО ПИТАНИЯ

Вечерний жор: организм посылает серьезный сигнал

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Многие воспринимают ночную еду, как своеобразную адаптацию организма к определенному режиму работы. Тем более, если с утра нет аппетита и времени, а вечером есть все: и аппетит, и время. Но на самом деле, это не адаптация к сбитым циркадным ритмам, а проявления заболевания, которое называется Night eating syndrome (NES) и входит в классификатор психических заболеваний. Регулярная еда на ночь - это не просто шалость, а серьезный сигнал о состоянии, которое может прогрессировать.

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СНП был впервые описан в 1955 году и совмещает в себе психические, пищевые нарушения + нарушения режима дня и стрессовые факторы. СНП страдают люди, потребляющие более 1/2 своей суточной нормы пищи в промежутке между ужином и завтраком следующего дня. Также они могут часто прерывать сон ради ночных перекусов, а утром приходится игнорировать завтрак, примерно до обеда, пока не появится аппетит.

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Второй важный признаком СНП - нарастающие ближе к ночи постоянные тревожность, подавленность и эмоциональная напряженность (растёт кортизол, падает серотонин).

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Считается, что не более 9% населения страдают от СНП, хотя мне кажется, что гораздо больше. При наличии данного синдрома естественно, что значительно нарушаются биологические ритмы, гормональный фон и в целом обмен веществ. Чем ближе к вечеру, тем сильнее нарастает состояние эмоциональной гипогликемии, образуется "серотониновая яма".

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У здорового человека в ночное время вырабатывается мелатонин, позволяющий благополучно заснуть. А при СНП уровень гормонов мелатонина и лептина становятся ниже, уровни кортизола и инсулина выше.. так нарушается эндокринная регуляция голода, именно поэтому и растёт аппетит к ночи.

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Таким образом СНП – это комплексное расстройство, в основе которого лежит игнорирование циркадных ритмов, режима сна/отдыха.

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Обычная жалоба страдающих от СНП: "Если я не поем, то не смогу уснуть." Некоторое пациенты даже принимали это проявление за вариант нормы..

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Автор
Фиалкова ТатьянаФиалкова Татьяна
Место
Украина
Тег
диета
Источник
Источник:Facebook Татьяны Фиалковой
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