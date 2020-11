В США научились снижать вес с помощью инъекции антител

В США ученые разработали препарат на основе антитела, однократная инъекция которого улучшает метаболизм и помогает сбросить лишние килограммы.

Так, с целью похудения исследователи предложили использовать антитело длительного действия BFKB8488A. Результаты работы опубликовал журнал Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Так, исследование на обезьянах показало, что данное антитело имитирует эффект воздействия гормона FGF21, который вырабатывается в клетках жировой ткани и поджелудочной железе, регулирует обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение.

Действие антитела ученые также протестировали людях. В эксперименте участвовали 60 добровольцев с избыточным весом. Как оказалось, однократная подкожная инъекция антитела BFKB8488A приводила к улучшению метаболизма, длившемуся до 60 дней.

При том же рационе питания у участников, которые получили антитело, ученые зафиксировали снижение веса на 1,20 килограмма по сравнению с 0,28 килограмма в группе плацебо.

Кроме того, у них отмечалось отторжение сладкой пищи, улучшение кардиометаболических параметров, снижение потребление углеводов.

На данном этапе исследователи планируют продолжать испытания, хотя уже сейчас понятно, что эффект от BFKB8488A способен корректировать метаболизм у людей с лишним весом и изменять их пищевое поведение.

