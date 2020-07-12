В Индии девушка похудела на 21 килограмм без спортзала: в чем секрет

Алина Мельник Диета и фитнес 04:55, 12.07.2020

Жительница города Ченнаи в Индии похудела на 21 килограмм в течение 10 месяцев без посещения спортзала.

Так, 31-летняя Айсварья Пандиян ранее весила 71 килограмм при росте в 162 сантиметра. Свой секрет похудения она раскрыла изданию The Times of India.

Как сообщается, девушка не раз пыталась худеть с помощью диет, но это негативно отражалось на состоянии ее здоровья. А однажды, после низкоуглеводной диеты, Айсварья попала в больницу.

Результата ей удалось добиться лишь тогда, когда девушка решила попробовать интервальное голодание. Этот способ похудения предусматривает чередование обычных дней с постными, в которые нужно есть в несколько раз меньше.

При этом Айсварья контролировала баланс белков, жиров и углеводов в своем рационе и пила много воды.

Соблюдая такую диету, девушка не ходила в спортзал, но занималась дома. Она начала с прогулок и подъема по лестнице, а затем взялась за силовые упражнения и кардиотренировки.

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-5 упражнений, которые сжигают больше всего жира.

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