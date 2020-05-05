В чем секрет стройности Кейт Миддлтон: раскрыты главные правила

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, несмотря на три беременности, обладает роскошной фигурой, которая вызывает восхищение у поклонников.

Как пишет РБК, не последнюю роль в этом играет питание герцогини.

Кейт Миддлтон townandcountrymag.com

Так, сразу после пробуждения Кейт пьет свежеприготовленный зеленый смузи, в состав которого входят спирулина, несколько видов зеленого салата, шпинат, капуста, сельдерей и матча.

На обед Миддлтон предпочитает есть овощной салат, особенно герцогиня любит салат из киноа, холодный суп гаспачо, рыбу. Кроме того, не обходится обед Кейт без ягод годжи.

Кейт Миддлтон hellomagazine.com

Как рассказал британский шеф-повар Кэролин Робб, которая на протяжении долгого времени работала в Кенсингтонском дворце, герцогиня старается не пропускать основные приемы пищи. А также заботится о том, чтобы в ее рационе было много белка, витаминов и полезных микроэлементов.

Кейт Миддлтон canadianliving.com

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