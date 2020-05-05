В чем секрет стройности Кейт Миддлтон: раскрыты главные правила
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, несмотря на три беременности, обладает роскошной фигурой, которая вызывает восхищение у поклонников.
Как пишет РБК, не последнюю роль в этом играет питание герцогини.
Так, сразу после пробуждения Кейт пьет свежеприготовленный зеленый смузи, в состав которого входят спирулина, несколько видов зеленого салата, шпинат, капуста, сельдерей и матча.
На обед Миддлтон предпочитает есть овощной салат, особенно герцогиня любит салат из киноа, холодный суп гаспачо, рыбу. Кроме того, не обходится обед Кейт без ягод годжи.
Как рассказал британский шеф-повар Кэролин Робб, которая на протяжении долгого времени работала в Кенсингтонском дворце, герцогиня старается не пропускать основные приемы пищи. А также заботится о том, чтобы в ее рационе было много белка, витаминов и полезных микроэлементов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что назван легкий способ сбросить вес и улучшить цвет лица.