В 51 как в 20: "вечно молодая" женщина раскрыла секрет красоты

Жительница американского штата Калифорния Лора Хейккила занимается собой и в 51 год, пишет британская пресса, выглядит лучше, чем в 20 лет.

Свою историю она рассказала изданию Daily Mail. По ее словам, она не следила за диетой и пренебрегала тренировками до 35 лет, пока впервые не забеременела. Пока американка ждала ребенка, она пристрастилась к здоровой еде, а вскоре после родов открыла в себе любовь к тренировкам. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сейчас Хейккила работает персональным тренером и ведет Instagram-аккаунт, посвященный здоровому образу жизни. Говорит, от мужчин отбоя нет. Причем, поклонники часто думают, что американке не больше 20 лет.

Daily Mail

"Кто угодно может выглядеть так — просто потихоньку приучайте себя к здоровому образу жизни. Избегайте обработанной пищи, ешьте больше натурального. Не морите себя голодом и сконцентрируйтесь на тренировках с весами, а не на интенсивных кардиотренировках", — посоветовала женщина.

Daily Mail

Daily Mail

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