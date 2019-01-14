''Утерла нос завистникам'': дочь Поляковой расскрыла секрет похудения

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария Полякова рассказала о том, как ей удалось похудеть. Она отметила, что ей пришлось полностью исключить из своего рациона множество продуктов.

Кроме того, девочка несколько раз в неделю занималась спортом. Об этом дочь популярной артистки написала на своей странице в социальной сети Instagram.

glavcom.ua

"Я полностью отказалась от сладкого, от всех гарниров: картошка, каши, рис, макароны, иногда только утром — мюсли с йогуртом, или каша. Основная еда это мясо, рыба, морепродукты, овощи во всех видах. И конечно спорт, в моем случае это плавание 2 раза в неделю, poul dance 2 -3 раза в неделю", — написала Мария.

Пользователи сети восхитились фигурой Марии Поляковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочка известной украинской певицы Оли Поляковой Мария пожаловалась на травлю в сети, чем вызвала недоумение пользователей. Звездная мама, в свою очередь, дерзко отшила хейтеров.

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