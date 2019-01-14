''Утерла нос завистникам'': дочь Поляковой расскрыла секрет похудения

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария Полякова рассказала о том, как ей удалось похудеть. Она отметила, что ей пришлось полностью исключить из своего рациона множество продуктов.
Кроме того, девочка несколько раз в неделю занималась спортом. Об этом дочь популярной артистки написала на своей странице в социальной сети Instagram.
glavcom.ua
"Я полностью отказалась от сладкого, от всех гарниров: картошка, каши, рис, макароны, иногда только утром — мюсли с йогуртом, или каша. Основная еда это мясо, рыба, морепродукты, овощи во всех видах. И конечно спорт, в моем случае это плавание 2 раза в неделю, poul dance 2 -3 раза в неделю", — написала Мария.
Привет всем! Много очень вопросов про похудение! Сейчас все расскажу ! Я полностью отказалась от сладкого(в моем случае это ужасно, потому как я сладкоежка) когда было совсем не вмоготу, я брала квадратик чёрного шоколада, или ложку мёда, запивала горячим чаем , травяным, или зелёным, попускает🙈, так же , я оказалась от всех гарниров, т е: картошка, каши, рис, макароны, иногда только утром , мюсли с йогуртом, или каша но утром, основная еда это мясо , рыба ,морепродукты, овощи во всех видах, любимое- оладушки из цукини, творожная запеканка, сырнички, фрукты только в первой половине дня( на ночь нельзя))и нет газировкам, вода, и чайки )) и конечно спорт, в моем случае это плавание 2 р в неделю, pole dance 2 -3р в нед ! Тяжело первые2 нед, сейчас мне уже не хочется всякой дряни!)))) и доброе утро!)))😃 и ещё раз! Это не диета, это ПП!
Пользователи сети восхитились фигурой Марии Поляковой.
Как сообщал OBOZREVATEL, дочка известной украинской певицы Оли Поляковой Мария пожаловалась на травлю в сети, чем вызвала недоумение пользователей. Звездная мама, в свою очередь, дерзко отшила хейтеров.
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