Установки, которые мешают похудеть
Наше восприятие еды закладывается еще в детстве с фразами и установками, которые мы слышим от родителей, родственников, друзей.
Помните фразы, которые часто звучали в детстве?
Мы не такие богатые, чтобы выбрасывать еду, поэтому доедай.
Не встанешь из-за стола, пока все не съешь.
Мама старалась, готовила, нужно доесть все, чтобы не обидеть.
У каждого список свой, но даже ВСЕГО ОДНА фраза может изменить жизнь ребенка в будущем.
Разберем на примере девушки Дуси.
Обладательница пышных форм девушка Дуся четко решила худеть. Определись с целью и процесс пошел. Через неделю Дусю пригласила подруга в ресторан на день рождение. Дуся в восторге согласилась… ведь она же похудела на несколько кг… самооценка поднялась.
Приходит Дуся в ресторан. А там… Стол ломится от угощений. Прям мечта.
И тут Дуся вспоминает детство, когда мама говорила, что мы живем небогато и съедать нужно все.
И что делает Дуся? Ведь шары больше может и не быть. Правильно. Дуся начинает съедать все, что видит и в огромных количествах.
На следующий день чувство вины.
Плюс несколько кг.
Депрессия.
Жор.
Диета закончилась.
Как вы считаете, как нужно было поступить девушке Дусе???