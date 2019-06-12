Украинская певица поделилась секретами быстрого похудения

Украинская поп-исполнительница Гайтана рассказала, благодаря каким тренировкам получила идеальное тело за считанные недели.

Подробностями звезда поделилась в интервью для программы "Ранок з Україною" на канале "Україна". Так, Гайтана призналась, что много времени проводит в бассейне и объяснила, чем занятия по аквааеробике особенны и полезны.

Гайтана Фото из Instagram

Гайтана Фото из Instagram

"Такая тренировка дает возможность не нанести вред суставам и в то же время прокачать все необходимые мышцы. К тому же, ты не так устаешь, как в зале — нет нагрузки, нет крепатуры на следующий день. Вода смягчает все", — сказала певица.

Также Гайтана рассказала, какие именно упражнения она делает в воде.

"Подкачать ягодицы помогут махи по диагонали — так мы подкачиваем еще и внутреннюю часть бедра. Следующее упражнение более сложное — немного приседаем и делаем то же самое коленями по бокам. Переходим к верхней части тела. Просто плывете, разгребая вперед-назад, немного опираясь воде. Дальше боксируем. А вот чтобы сразу нагрузить все тело, надо набрать воздуха и плыть, не касаясь земли", — отметила звезда.

Гайтана Фото из Instagram

Гайтана Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гайтана поделилась с поклонниками соблазнительным снимком. На нем она позировала в черном мини-платье с глубоким декольте.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!