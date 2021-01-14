Украинская певица поделилась, как сохранить фигуру во время новогодних праздников

Популярная украинская певица София Егорова рассказала, как сохранить форму во время новогодних праздников. Она посоветовала заниматься спортом и правильно питаться.

Такими подробностями знаменитость поделилась эксклюзивно с OBOZREVATEL. Также Егорова отметила, что не нужно сильно переживать из-за набранных килограммов, ведь это в большей мере "жидкость", которая застаивается в организме.

"Как сохранить форму в праздники? Понять, что за два-три дня вы не можете физически набрать лишние килограммы и расслабиться! Чтобы набрать 1 кг жира, нужно очень долго и напряженно есть на протяжении двух-трех недель, а то и больше. Соответственно, все, что мы "набираем" за время праздников – это лишняя жидкость, которая застаивается в организме", – заявила певица.

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Как сохранить форму во время праздников: советы Софии Егоровой

Разминаться. Помнить про зарядку и танцы, выходить дышать свежим зимним воздухом и наслаждаться праздником.

Помнить, что новогодние праздники – это праздники магии и хорошего настроения, а не еды.

Кушать все, что хочется, ничего не запрещая. Ведь запретный плод всегда сладок. От одной ложки мир не перевернется, а вот кайф можно получить. Единственный момент – помнить про количество соли в продуктах и не перебарщивать с ними, ведь соль, как и любой продукт –полезна в меру.

Ну и конечно, помнить, что все можно сложить в судочек и съесть не на ночь, а завтра утром/в обед и во все следующие дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко назвала самые полезные и эффективные диеты, которые помогут похудеть без вреда для здоровья. Среди них –средиземноморская и DASH-диета.