От ожирения умирают чаще, чем от курения – исследование

По результатам исследования, от ожирения и проблем с лишним весом с каждым годом умирает больше людей, поскольку нездоровая пища стала более популярной, чем сигареты.

Процент смертей, связанных с курением, снизился в Англии и Шотландии с 23,1% в 2003 году до 19,4% в 2017 году. При этом, рост смертности от ожирения в этих странах вырос с 2003 года с 23% до 29%, пишет Daily mail.

Так, в 2014 году курение лидировало среди других причин смерти, однако в 2017 году лишний вес стал причиной на 3,5% больше летальных исходов, чем курение, среди людей старше 65 лет.

Профессора и руководители исследования Университета Глазго заявили, что добавление предупреждения об опасности курения на упаковки сигарет помогло снизить смертность. По мнению ученых, аналогичные меры необходимы и для борьбы с ожирением.

Отметим, что в исследовании приняли участие 192 239 человек среднего возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы рекомендации врачей, которые помогут избежать ожирения и связанных с этим проблем со здоровьем.

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