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/Диета и фитнес

Ученые выяснили, помогает ли вода худеть

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Ученые провели научный эксперимент, который доказал связь между питьем и снижением веса.

Так, специалисты изучили данные 9528 человек, участвующих в исследовании Nutrition Examination Survey. Оказалось, что высокий индекс массы тела большинства из них связан с недостаточным употреблением воды, сообщает CNN.

"Вода может помочь в управлении весом, потому что гидратация помогает вам лучше понять, когда вы действительно голодны, и это может повысить ваш метаболизм и энергию", — отметил один из авторов исследования.

Ученые выяснили, помогает ли вода худеть
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Также ученые посоветовали есть больше фруктов, овощей и другую пищу, содержащую большие количества воды, чтобы обеспечить достаточную гидратацию организма.

Ученые выяснили, помогает ли вода худеть

Фото: podrobnosti.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специалисты рассказали о топ-5 привычках, которые помогут похудеть.

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