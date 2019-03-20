Ученые выяснили, помогает ли вода худеть

Ученые провели научный эксперимент, который доказал связь между питьем и снижением веса.
Так, специалисты изучили данные 9528 человек, участвующих в исследовании Nutrition Examination Survey. Оказалось, что высокий индекс массы тела большинства из них связан с недостаточным употреблением воды, сообщает CNN.
"Вода может помочь в управлении весом, потому что гидратация помогает вам лучше понять, когда вы действительно голодны, и это может повысить ваш метаболизм и энергию", — отметил один из авторов исследования.
Также ученые посоветовали есть больше фруктов, овощей и другую пищу, содержащую большие количества воды, чтобы обеспечить достаточную гидратацию организма.
Фото: podrobnosti.ua
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