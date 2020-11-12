Ученые разработали вакцину для похудения: как она эффективна

Лишний вес – проблема многих людей. Есть разные способы избавления от него. А американские ученые даже разработали вакцину, которая поможет избавиться от ожирения.

На данный момент исследователи проводят первое тестирование своей разработки. Но они уже с уверенностью могут утверждать, что вакцина действительно работает, пишет "Planet Today".

Прививка направлена на то, чтобы поменять предпочтения людей в пище и наладить правильный обмен веществ в человеческом организме.

Для эксперимента пригласили 60 добровольцев, которые имели лишний вес и различную степень ожирения. Людей поделили на две группы, каждая из которых принимала предложенный аппарат. Одной группе предложили принимать плацебо, а второй – разработанное лекарство.

Ученые разработали вакцину, которая поможет избавиться от ожирения ГолосUA

Результат поразил исследователей. Как оказалось, действует одна инъекция в течение 60 дней. Итак, первая группа, принимающая лекарство-плацебо, в среднем, сбросила около 30 грамм, а вот вторая, которым дали разработанное лекарство, похудела на 1,8 килограмм.

Так, ничего не делая и не меняя свой рацион питания, можно сбросить лишний вес. Ученые уверяют, что при полной доработке вакцины эффект от нее будет куда более заметен.

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