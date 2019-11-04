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4 ноября • обновлено в 09:28
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Ученые рассказали, что есть на завтрак, чтобы быть худее

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Американские ученые из Корнельского университета в ходе множества проведенных исследований и опросов выяснили, что утренний рацион людей со стройной фигурой богат фруктами и орехами.

При этом, отмечается, что чаще всего стройные люди не пропускают завтрак, пишет "Cosmopolitan".

Ученые рассказали, что есть на завтрак, чтобы быть худее

pexels.com

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Согласно опросу, проведенному среди 147 человек со средним весом 61 килограмм при росте 168 сантиметров, на завтрак они чаще всего едят фрукты (51%), молочные продукты (41%), мюсли (33%), хлеб (32%), яйца (31%), цельнозерновые каши (29%). На обед большинство из опрошенных предпочитают свежие салаты, а перекусывают орехами и фруктами.

Ученые рассказали, что есть на завтрак, чтобы быть худее

pexels.com

Также большинство опрошенных признались, что не придерживаются никаких диет и никогда не стремились похудеть. Однако 38% все же занимаются спортом не реже 1-3 раз в неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Кляуз назвала простые шаги к эффективному снижению веса. По ее словам, перед началом похудения необходимо посчитать индекс массы тела.

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