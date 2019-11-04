Ученые рассказали, что есть на завтрак, чтобы быть худее

Американские ученые из Корнельского университета в ходе множества проведенных исследований и опросов выяснили, что утренний рацион людей со стройной фигурой богат фруктами и орехами.

При этом, отмечается, что чаще всего стройные люди не пропускают завтрак, пишет "Cosmopolitan".

pexels.com

Согласно опросу, проведенному среди 147 человек со средним весом 61 килограмм при росте 168 сантиметров, на завтрак они чаще всего едят фрукты (51%), молочные продукты (41%), мюсли (33%), хлеб (32%), яйца (31%), цельнозерновые каши (29%). На обед большинство из опрошенных предпочитают свежие салаты, а перекусывают орехами и фруктами.

pexels.com

Также большинство опрошенных признались, что не придерживаются никаких диет и никогда не стремились похудеть. Однако 38% все же занимаются спортом не реже 1-3 раз в неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Кляуз назвала простые шаги к эффективному снижению веса. По ее словам, перед началом похудения необходимо посчитать индекс массы тела.

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