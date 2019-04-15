Ученые назвали самую полезную диету в мире

Ученые Эвелин Трибол и Элис Реш пришли к выводу, что интуитивная диета является одной из самых полезных в мире.
Так, по словам специалистов, такой тип питания поможет скинуть лишние килограммы без вреда для вас и вашего здоровья. Суть интуитивной диеты заключается в том, что человек должен прислушиваться к организму во время приема пищи, сообщает Telegraf.
Отмечается, что такая диета не предусматривает отказ от самых вкусных продуктов. Ученые утверждают, что этот тип питания подразумевает включение в рацион практически всей пищи, поскольку он в первую очередь направлен не на снижение веса, а на избавление от физиологических причин стремления к обжорству.
Фото: azbukadiet.ru
Как соблюдать интуитивную диету
Первое и главное правило — отказаться от диет;
Не ограничивать себя в еде, но кушать с умом;
Прислушиваться к организму;
Заниматься физическими активностями.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали диету, которая поможет быстро похудеть, скинув 10 кг за неделю.
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