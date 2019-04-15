Ученые назвали самую полезную диету в мире

Ученые Эвелин Трибол и Элис Реш пришли к выводу, что интуитивная диета является одной из самых полезных в мире.

Так, по словам специалистов, такой тип питания поможет скинуть лишние килограммы без вреда для вас и вашего здоровья. Суть интуитивной диеты заключается в том, что человек должен прислушиваться к организму во время приема пищи, сообщает Telegraf.

Отмечается, что такая диета не предусматривает отказ от самых вкусных продуктов. Ученые утверждают, что этот тип питания подразумевает включение в рацион практически всей пищи, поскольку он в первую очередь направлен не на снижение веса, а на избавление от физиологических причин стремления к обжорству.

Фото: azbukadiet.ru

Как соблюдать интуитивную диету

Первое и главное правило — отказаться от диет;

Не ограничивать себя в еде, но кушать с умом;

Прислушиваться к организму;

Заниматься физическими активностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали диету, которая поможет быстро похудеть, скинув 10 кг за неделю.

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