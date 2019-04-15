|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Диета и фитнес

Ученые назвали самую полезную диету в мире

3.1тЧитать материал на украинском

Ученые Эвелин Трибол и Элис Реш пришли к выводу, что интуитивная диета является одной из самых полезных в мире.

Так, по словам специалистов, такой тип питания поможет скинуть лишние килограммы без вреда для вас и вашего здоровья. Суть интуитивной диеты заключается в том, что человек должен прислушиваться к организму во время приема пищи, сообщает Telegraf.

Отмечается, что такая диета не предусматривает отказ от самых вкусных продуктов. Ученые утверждают, что этот тип питания подразумевает включение в рацион практически всей пищи, поскольку он в первую очередь направлен не на снижение веса, а на избавление от физиологических причин стремления к обжорству.

Ученые назвали самую полезную диету в мире

Фото: azbukadiet.ru

Новости
Диета или спорт? Ученые выяснили, что эффективнее для похудения

Как соблюдать интуитивную диету

  • Первое и главное правило — отказаться от диет;

  • Не ограничивать себя в еде, но кушать с умом;

  • Прислушиваться к организму;

  • Заниматься физическими активностями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали диету, которая поможет быстро похудеть, скинув 10 кг за неделю.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения