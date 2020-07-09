Участник КВН сбросил 100 кг и показал фото до и после похудения

Участник КВН из Красноярска Алексей Екс показал на фото результат своего похудения на 100 килограммов за два года.

Соответствующий снимок мужчина опубликовал на личной странице в Facebook, а также рассказал, что его вдохновило на успешное избавление от лишнего веса (фото смотрите ниже).

По словам Алексея, он решил заняться собой после поездок на игры Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Тогда он очень захотел узнать свой вес и неприятно удивился, увидев на весах отметку в 226 килограммов. После чего мужчина задался целью похудеть на 130 кг.

Алексей Екс до и после похудени (Facebook Алексея Екса)

В настоящее время Алексей весит 126 килограммов и намерен продолжать худеть. Он подчеркнул, что при росте в 190 сантиметров планирует весить 95-96 килограммов.

К слову, одним из секретов своей мотивации в похудении, Алексей назвал "финансовый аргумент". В критический момент мужчина спросил себя, готов ли он отдать миллион рублей, чтобы сбросить 100 килограммов, и ответил, что безусловно готов. Эта мысль поддерживала его на всем пути к цели.

Алексей Екс до и после похудени коллаж

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