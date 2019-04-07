Три в одном: известная фитнес-тренер показала простое упражнение для похудения

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценкорассказала о простом упражнении, которое действует сразу на несколько групп мышц.

Соответствующий пост появился на странице Луценко в Instagram. На видео она показывает упражнение, которое легко можно выполнять в домашних условиях без специального оборудования.

"Три в одном: попа, пресс, растяжка", – написала тренер. Она рекомендует делать 3 подхода данного упражнения – на каждую ногу по 15 повторений.

instagram.com/anitasporty

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анита Луценко рассказала, сколько воды в день нужно пить, а также поделилась рецептом вкусных сырников.

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