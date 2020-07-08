ТОП-5 смузи для очищения и похудения: рецепты
Пейте каждый день один из напитков вместо одного из основных приемов пищи и уже через месяц вы увидите результат!
РЕЦЕПТ 1.
Стакан воды, 1 авокадо, 1 большой огурец, листья сельдерея, половина лимона. Все смешать в блендере 1-2 минуты.
РЕЦЕПТ 2.
Стакан воды, 1 ложка меда, курага 4 шт, свежая тыква 300 г или папайя, 1 апельсин.
Курагу предварительно замочить в теплой воде на 30 минут. Все смешать в блендере 1-2 минуты.
РЕЦЕПТ 3.
Стакан мятной воды, 200 г шпината, 1 зелёное яблоко, любая зелень, мята (пару веточек или 2 пакетика).
Мяту предварительно заварить и остудить. Все смешать в блендере 1-2 минуты.
РЕЦЕПТ 4.
Стакан воды, половина банана, половина яблока, 1 столовой ложки отрубей, 1 чайная ложка спирулины, листья кинзы или сельдерея.
Спирулину залить водой 40 градусов и дать настояться 10 минут. Все смешать в блендере 1-2 минуты.
РЕЦЕПТ 5.
Стакан воды, пучок шпината, 1 чайная ложка свеженатертого корня имбиря, 1 зеленое яблоко.
Все смешать в блендере 1-2 минуты.
Вот мне интересно, было бы вам сложно отказаться от ужина и вместо него пить смузи???