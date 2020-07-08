Пейте каждый день один из напитков вместо одного из основных приемов пищи и уже через месяц вы увидите результат!

РЕЦЕПТ 1.

Стакан воды, 1 авокадо, 1 большой огурец, листья сельдерея, половина лимона. Все смешать в блендере 1-2 минуты.

РЕЦЕПТ 2.

Стакан воды, 1 ложка меда, курага 4 шт, свежая тыква 300 г или папайя, 1 апельсин.

Курагу предварительно замочить в теплой воде на 30 минут. Все смешать в блендере 1-2 минуты.

РЕЦЕПТ 3.

Стакан мятной воды, 200 г шпината, 1 зелёное яблоко, любая зелень, мята (пару веточек или 2 пакетика).

Мяту предварительно заварить и остудить. Все смешать в блендере 1-2 минуты.

РЕЦЕПТ 4.

Стакан воды, половина банана, половина яблока, 1 столовой ложки отрубей, 1 чайная ложка спирулины, листья кинзы или сельдерея.

Спирулину залить водой 40 градусов и дать настояться 10 минут. Все смешать в блендере 1-2 минуты.

РЕЦЕПТ 5.

Стакан воды, пучок шпината, 1 чайная ложка свеженатертого корня имбиря, 1 зеленое яблоко.

Все смешать в блендере 1-2 минуты.

Вот мне интересно, было бы вам сложно отказаться от ужина и вместо него пить смузи???

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