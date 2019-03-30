Топ-5 самых абсурдных диет, на которые не стоит садиться никому

Многие девушки ради стройной фигуры готовы на все и это в буквальном смысле слова. Часто, если одна диета не приносит желаемого результата, они пробуют новую, не менее сомнительную для здоровья.

OBOZREVATEL расскажет о топ-5 самых абсурдных диет, которые вполне серьезно рекомендуют в сети как эффективные способы похудения. Но их никогда нельзя повторять в реальной жизни.

Диета с червями

Фото: Basetop.ru

Глистная диета считается самой странной и опасной. Желающим экстремально похудеть предлагают поселить в своем кишечнике паразитов, которые будут уничтожать все продукты прежде, чем они успеют усвоиться. При этом отмечается, что не нужно ограничивать себя в любимой пище.

По достижении нужного результата предлагают принимать специальные препараты, которые убивают паразитов. Но иногда глисты слишком быстро размножаются, что может привести к различным побочным эффектам.

Солнечная диета

Фото: frazy.su

Соблюдая эту диету питаться нужно энергией солнца. Для этого рекомендуется каждое утро смотреть без очков на солнце. Начинать нужно с 10 секунд, доводя это время до 45 минут. Многие люди верят, что когда тело напитается достаточной энергией — еда им больше не понадобится.

Также существует гипотеза, что солнечные ванны помогают сбросить целых 300 грамм.

Диета на воде

Фото: yablyk.com

Также одной из самых опасных диет считается водная. Во время нее нельзя ничего есть — только пить. Эта диета приводит к истощению, гастриту, и частым обморокам.

Революционная синяя диета

Фото: Cosmopolitan

Придерживаясь такого типа питания, люди покупают синие тарелки в надежде, что те отбивают аппетит. Существует гипотеза, что такая диета помогает сбросить до 1 кг за неделю. Но диетологи не подтверждают ее правдивость.

Диета на ватных шариках

Фото: vsenadiete.ru

Идея диеты ватных шариков заключается в том, что люди обмакивают ватный диск в сок или желатин и проглатывают его. В желудке он разбухает и заполняет его, притупляя чувство голода. Такая своеобразная "диета" одно время была популярна среди моделей.

Отметим, что медицинские эксперты выражают серьезное беспокойство этим трендом, называя его "очень, очень опасным".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо топ-5 продуктов питания, которые медленно разрушают организм человека.

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