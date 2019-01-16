Топ-5 полезных продуктов питания для детей, склонных к заболеваниям кожи

Диетолог Карен Фишер рассказала о продуктах питания для детей, склонных к экземе, которые помогут навсегда их избавить от зуда.
Как сообщает Daily Mail, Карен хорошо знакома с этой проблемой, ведь она пережила битву с экземой со своей дочерью Авей. Диетолог потратила десять лет на изучение воспалительных заболеваний кожи и составила список из пяти продуктов, которые нужно добавлять к детскому рациону, чтобы облегчить проявления заболевания.
Фото: Daily Mail
Льяное масло
Диетолог посоветовала добавлять льяное масло к завтраку ребенка, который болеет экземой. Ведь, как известно, семена льна, богатые содержанием противовоспалительных масел омега-3. Также льяное масло включает в себя средство от сухой кожи, профилактику сухости глаз и снижение риска развития рака.
Фото: skalpil.ru
Красная капуста
Карен отметила, что красная капуста богата витамином С, и в ней содержится в два раза больше клетчатки, чем в обычной. Также противовоспалительные свойства красной капусты активируют выработку коллагена для здоровой кожи.
Рыба
По словам Карен, если во время беременности употреблять большое количество рыбы, то это уменьшит риск возникновения у ребенка экземы. Ведь в рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот.
Фото: Daily Mail
Также диетолог отметила, что малышу нужно давать две-три порции рыбы в неделю для улучшения здоровья мозга, кожи и сердца. Хорошие источники омега-3, EPA и DHA включают форель, лосось, сардины, сельдь и рыбий жир.
Овес
Карен подчеркнула, что овес жизненно необходим для детей, страдающих экземой, поскольку цельнозерновые или овсяные хлопья дают больше клетчатки и белка, чем другие зерновые злаки.
Фото: zhenskie-uvlecheniya.ru
Также они являются источником витамина Е, цинка, калия, железа, марганца, и кремнезема, важнейшего минерала для укрепления соединительной ткани в коже. Диетолог посоветовала давать ребенку овес два раза в неделю, чтобы увидеть изменения цвета кожи.
Картофель
Также диетолог отметила, что в рацион ребенка, страдающего экземой, нужно добавить белый картофель. Ведь этот овощ имеет высокое содержание витамина С, также есть источником антиоксидантов и витамина В6. Кроме того, картофель является хорошим источником калия, магния, меди, марганца, витамина В5, которые полезны для кишечника и кожи.
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