Топ-5 полезных продуктов питания для детей, склонных к заболеваниям кожи

Диетолог Карен Фишер рассказала о продуктах питания для детей, склонных к экземе, которые помогут навсегда их избавить от зуда.

Как сообщает Daily Mail, Карен хорошо знакома с этой проблемой, ведь она пережила битву с экземой со своей дочерью Авей. Диетолог потратила десять лет на изучение воспалительных заболеваний кожи и составила список из пяти продуктов, которые нужно добавлять к детскому рациону, чтобы облегчить проявления заболевания.

Фото: Daily Mail

Льяное масло

Диетолог посоветовала добавлять льяное масло к завтраку ребенка, который болеет экземой. Ведь, как известно, семена льна, богатые содержанием противовоспалительных масел омега-3. Также льяное масло включает в себя средство от сухой кожи, профилактику сухости глаз и снижение риска развития рака.

Фото: skalpil.ru

Красная капуста

Карен отметила, что красная капуста богата витамином С, и в ней содержится в два раза больше клетчатки, чем в обычной. Также противовоспалительные свойства красной капусты активируют выработку коллагена для здоровой кожи.

Рыба

По словам Карен, если во время беременности употреблять большое количество рыбы, то это уменьшит риск возникновения у ребенка экземы. Ведь в рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот.

Фото: Daily Mail

Также диетолог отметила, что малышу нужно давать две-три порции рыбы в неделю для улучшения здоровья мозга, кожи и сердца. Хорошие источники омега-3, EPA и DHA включают форель, лосось, сардины, сельдь и рыбий жир.

Овес

Карен подчеркнула, что овес жизненно необходим для детей, страдающих экземой, поскольку цельнозерновые или овсяные хлопья дают больше клетчатки и белка, чем другие зерновые злаки.

Фото: zhenskie-uvlecheniya.ru

Также они являются источником витамина Е, цинка, калия, железа, марганца, и кремнезема, важнейшего минерала для укрепления соединительной ткани в коже. Диетолог посоветовала давать ребенку овес два раза в неделю, чтобы увидеть изменения цвета кожи.

Картофель

Также диетолог отметила, что в рацион ребенка, страдающего экземой, нужно добавить белый картофель. Ведь этот овощ имеет высокое содержание витамина С, также есть источником антиоксидантов и витамина В6. Кроме того, картофель является хорошим источником калия, магния, меди, марганца, витамина В5, которые полезны для кишечника и кожи.

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