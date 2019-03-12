Тодоренко засветила фигуру после родов и раскрыла рецепт восстановления

Украинская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой после рождения первенца, а также рассказала, как приводила себя в норму на протяжении нескольких месяцев.

Советами знаменитость поделилась на личной странице в Instagram, приложив к своему посту фото с пляжа в Эмиратах, где сейчас снимается для своего проекта. OBOZREVATEL публикует рецепт Регины Тодоренко.

"Живот , как видите, еще висит, но врачи сказали, что к 4-5-му месяцу после родов все придет в норму! Итак, рацион:

1. Первый месяц я ела все. Скажу честно - переборщила: у ребенка покраснели щеки, тк маленький кишечник не успел проснуться, а я не сразу сообразила, что нужно постепенно приучать человека к новой еде.

2. Второй месяц: брокколи, кабачок, авокадо, зеленый болгарский перец, шпинат, овсяная кашка, кукурузная каша, гречневая, киноа, рис, морковь, тыква , желтки яиц, индейка, телятина, кролик, оливковое масло, лук, соль, перец- по возможности все печенье и на пару.

3. Третий месяц: ко всему вышеперечисленному добавляем свеклу, рукколу, рыбу , кокосовое масло, кокосовая мука(мои любимые кексы), артишок, оливки , баклажан, иногда латте с кокосовым или овсяным молоком, листья салата, кунжут, хумус , чечевица, круассаны (не удержалась).

4. Исключила кисло-молочные продукты. Вычитала инфу, что молочка в группе риска, да и, прости, вздутие у нас от сыра.

5. Йога каждое утро по 15-20 мин.

6. Массаж - 15 раз".

Всего за первый час публикация Тодоренко собрала свыше 150 тыс. лайков. Фолловеры звезды поблагодарили ее в комментариях за советы.

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