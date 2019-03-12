Тодоренко засветила фигуру после родов и раскрыла рецепт восстановления

Украинская телеведущая Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой после рождения первенца, а также рассказала, как приводила себя в норму на протяжении нескольких месяцев.
Советами знаменитость поделилась на личной странице в Instagram, приложив к своему посту фото с пляжа в Эмиратах, где сейчас снимается для своего проекта. OBOZREVATEL публикует рецепт Регины Тодоренко.
"Живот , как видите, еще висит, но врачи сказали, что к 4-5-му месяцу после родов все придет в норму! Итак, рацион:
1. Первый месяц я ела все. Скажу честно - переборщила: у ребенка покраснели щеки, тк маленький кишечник не успел проснуться, а я не сразу сообразила, что нужно постепенно приучать человека к новой еде.
2. Второй месяц: брокколи, кабачок, авокадо, зеленый болгарский перец, шпинат, овсяная кашка, кукурузная каша, гречневая, киноа, рис, морковь, тыква , желтки яиц, индейка, телятина, кролик, оливковое масло, лук, соль, перец- по возможности все печенье и на пару.
3. Третий месяц: ко всему вышеперечисленному добавляем свеклу, рукколу, рыбу , кокосовое масло, кокосовая мука(мои любимые кексы), артишок, оливки , баклажан, иногда латте с кокосовым или овсяным молоком, листья салата, кунжут, хумус , чечевица, круассаны (не удержалась).
4. Исключила кисло-молочные продукты. Вычитала инфу, что молочка в группе риска, да и, прости, вздутие у нас от сыра.
5. Йога каждое утро по 15-20 мин.
6. Массаж - 15 раз".
Всего за первый час публикация Тодоренко собрала свыше 150 тыс. лайков. Фолловеры звезды поблагодарили ее в комментариях за советы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.
На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Топалов резко попросил не "травить его жену" и оставить их в покое.
Вскоре он все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что его подкосил рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
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