Главная Новости
30 ноября • обновлено в 11:09
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Диета и фитнес

Сжигают жир и помогают похудеть: названо топ-8 "волшебных" продуктов

44.6т
Читать материал на украинском

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, какие продукты помогают избавиться от лишнего жира и похудеть.

Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Так, во-первых, эксперт выделила жирную рыбу.

"Такая рыба как лосось, сельдь, сардины, скумбрия и другие содержат омега-3 жирные кислоты, которые могут способствовать потере жира. Рыба также богата белком, который помогает чувствовать себя сытым и повышает скорость обмена веществ во время пищеварения", — написала Усенко.

Сжигают жир и помогают похудеть: названо топ-8 "волшебных" продуктов

Фото: vkusno.co

Новости
Как быстро и эффективно похудеть: секрет Тины Кароль

Кроме того, по словам диетолога, поможет избавиться от жира и кофе. Ведь оно не только улучшает умственную и физическую работоспособность, но и стимулирует обмен веществ. Также яйца за счет высокого содержания белка помогут уменьшить голод, увеличить сытость и ускорить процесс похудения.

Сжигают жир и помогают похудеть: названо топ-8 "волшебных" продуктов

Фото: aif.ru

Усенко добавила, что в свой рацион стоит добавить и греческий йогурт, оливковое масло, ягоды, коричневый рис и все виды капусты. Также она отметила, что не стоит выделять один-два продукта для похудения и есть только их. Нужно построить свое питание так, чтобы там было 80% полезной еды, которая нужна для здоровья.

Сжигают жир и помогают похудеть: названо топ-8 "волшебных" продуктов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
13
4
Смешно
44
Интересно
2
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да рот просто закрыть нужно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги