Сжигают жир и помогают похудеть: названо топ-8 "волшебных" продуктов

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, какие продукты помогают избавиться от лишнего жира и похудеть.

Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Так, во-первых, эксперт выделила жирную рыбу.

"Такая рыба как лосось, сельдь, сардины, скумбрия и другие содержат омега-3 жирные кислоты, которые могут способствовать потере жира. Рыба также богата белком, который помогает чувствовать себя сытым и повышает скорость обмена веществ во время пищеварения", — написала Усенко.

Фото: vkusno.co

Кроме того, по словам диетолога, поможет избавиться от жира и кофе. Ведь оно не только улучшает умственную и физическую работоспособность, но и стимулирует обмен веществ. Также яйца за счет высокого содержания белка помогут уменьшить голод, увеличить сытость и ускорить процесс похудения.

Фото: aif.ru

Усенко добавила, что в свой рацион стоит добавить и греческий йогурт, оливковое масло, ягоды, коричневый рис и все виды капусты. Также она отметила, что не стоит выделять один-два продукта для похудения и есть только их. Нужно построить свое питание так, чтобы там было 80% полезной еды, которая нужна для здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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