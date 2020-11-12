Супруги сбросили 90 кг и поделились секретом похудения без строгих диет

Супруги из американского штата Миннесота за несколько месяцев сбросили 90 кг и поделилась секретом похудения без строгих диет. Так, ранее 25-летняя Стефани Энгблом и 29-летний Брэндон весили по 136 кг.

Как сообщает издание Today, для начала пара внесла некоторые изменения в свой рацион. Брэндон отказался от блюд с высоким содержанием углеводов в пользу пищи, богатой белком. Стефани же уменьшила размер порций, перестала пить кофе с сиропами, заменила цельное молоко миндальным, говяжий фарш – фаршем из курицы или индейки, а сметану – греческим йогуртом.

Супруги сбросили 90 кг и поделились секретом похудения Instagram Stephanie Engblom

Затем они оба стали заниматься в спортзале, выходить на длительные прогулки и играть с собакой. С января Стефани удалось похудеть на 53 килограмма. Брэндон за тот же срок сбросил более 35 килограммов.

"Не нужно полностью ограничивать себя с самого начала. Старайтесь ежедневно делать что-то для того, чтобы на шаг приблизиться к финальной цели. Например, выпейте больше воды, чем вчера, или обойдитесь без кетчупа за обедом. Делайте всякие мелочи, которые можно менять каждый день, и не пытайтесь сразу завязать со всем, потому что в этом случае у вас будут проблемы", – поделилась Стефани.

Супруги поделились секретом похудения без строгих диет Instagram Stephanie Engblom

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 28-летняя женщина рассказала о том, как ей удалось похудеть на 60 кг отказавшись от некоторых продуктов. Так, она перестала употреблять газированные напитки и сахар, чтобы сбросить лишний вес.