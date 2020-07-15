Строгие диеты и сверхнагрузки: названы топ-10 ошибок худеющих женщин

В стремлении похудеть и обрести формы своей мечты многие женщины допускают фатальные ошибки, которые могут оказывать серьезное влияние на здоровье.

Наиболее распространенными способами быстро сбросить лишний вес являются строгие диеты и резкое снижение калорийности потребляемой пищи. Такие "издевательства" непременно приведут к проблемам со здоровьем. OBOZREVATEL рассказывает об основных ошибках людей, которые хотят похудеть.

Резкое снижение калорийности и объема пищи

Как правило, первое, что делают люди, чтобы похудеть – это садятся на диету. Съедать по два кусочка сыра в день, по одной ложке каши и выпивать сто миллилитров вина (существует и такая диета) - едва не наихудшая ошибка, которую может допустить худеющий человек.

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Если у вас большая сила воли и склонность к мазохизму, вы сможете выдержать эту диету какое-то время и даже потеряете некоторое количество жира и воду. Но за это время вы истощитесь морально и физически, получив усталость, сонливость, потерю трудоспособности, нехватку витаминов, энергии. После окончания подобной диеты люди начинают намного больше есть, чтобы восполнить дефицит, и в 95% случаев набирают вес с лихвой.

Также некоторые используют углеводную диету для похудения. К примеру, на завтрак съедают тыкву, днем кашу, а вечером яблоко, и все это в микродозах. Эти продукты все полезны, но это все углеводы, которые достаточно быстро дают энергию, но и перевариваются быстро. Через полчаса-час после такой пищи человек будет испытывать чувство голода, и долго такая диета длиться не может. Более того, на такой диете очень сложно похудеть, а вот здоровье потерять легко. Поэтому гипокалорийную диету можно использовать только как разгрузочный день.

Сверхнагрузки

Вместе с диетой некоторые люди начинают активно заниматься спортом, посещая зал 6-7 раз в неделю. При этом часто вес, который в течение первой недели снижается на 2-3 килограмма, перестает уменьшаться. Это не только сильно демотивирует, но и истощает организм. Сверхнагрузки негативно сказываются на позвоночнике, на суставах, на общем физическом состоянии. Мышцы восстанавливаются после нагрузки в течение 48 часов, поэтому достаточно тренироваться три раза в неделю. Ежедневно возможна прогулка в быстром темпе и бег в разумном количестве. Любая физическая нагрузка должна соответствовать возрасту, целям, состоянию здоровья человека, с учетом нагрузки на позвоночник и суставы, чтобы не разрушать организм.

Стремление похудеть очень быстро

Если вы хотите сбросить 5 кг, потому что через две недели у вас свадьба, и вы боитесь не влезть в свадебное платье, быстрый способ похудения оправдан. Но если нужно избавиться от 50 кг лишнего веса, то не надо пытаться это делать быстро, цена такого похудения будет очень высокой. Важно реалистично ставить цели. Достаточно сбрасывать 7-10% массы тела в месяц.

Погоня за идеалом

У каждого человека есть свой собственный идеал тела. Это вес, в котором ему комфортно и при этом он будет здоровым и хорошо выглядеть. То есть телесное состояние находится в балансе. Стремление же во что бы то ни стало угнаться за чужими идеалами обязательно приведет к ухудшению самочувствия, настроения и, как результат, внешнего вида.

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Переход на вегетарианство и сыроедение с целью похудения

Такие способы питания, как вегетарианство, веганство или сыроедение – это не диета, а, скорее, философия. Для похудения же этот способ не подходит. Человек лишает себя питательных веществ, значительно урезая свой рацион. Если уже переходить к такому питанию, то делать это следует совместно с диетологом, чтобы рацион был сбалансирован по белкам, жирам, углеводам и микроэлементам. Кроме этого, важно съедать достаточный объем пищи 5 раз в день.

Употребление клетчатки

Некоторые едят клетчатку для того, чтобы есть все и не поправляться. Это говорит об ошибочном представлении о пищеварении и происхождении жира. Нет таких средств, которые избавляют от жира. Жир – это энергия, и он расщепляется тогда, когда есть процесс, который эту энергию потребляет. Например, сбалансированное рациональное питание плюс адекватная физическая нагрузка.

Употребление чаев для похудения

Многие люди не знают, на чем основан эффект таких чаев. Все подобные средства не сжигают жир, а имеют слабительный или мочегонный эффект. При этом человек постоянно испытывает дискомфорт от того, что ему необходимо часто ходить в туалет. Кроме того, если долгое время употреблять такие чаи, пострадает и нормальная микрофлора кишечника, начнут выпадать волосы, кожа станет сухой или, наоборот, более жирной – все это признаки дисбаланса в организме. К таким средствам возможно прибегать пару раз в году.

Использование методов "сушки" тела

Часто для этого пьют мочегонные таблетки. Если делать это постоянно, это негативно скажется на организме, вплоть до развития почечной недостаточности. "Сушка" подходит в течение короткого времени для спортсменов, которые хотят получить определенный результат: например, боксер для соревнования должен попасть в определенную весовую категорию.

Таблетки, поглощающие жир

В рекомендации сказано пить такие таблетки, когда вы едите что-то жирное. При этом 30% жира будет выводиться с походом в туалет. Это в корне неправильно, ведь в кишечнике происходит всасывание питательных веществ и воды. А когда человек пьет таблетки, которые препятствуют расщеплению жира, тогда меняется микрофлора кишечника, не говоря уже об общем дискомфорте от подобных средств.

Подбор неправильных параметров

Целью похудения должен быть не определенный вес и размер, а здоровье, хорошее самочувствие и комфортное ощущение в своем теле. Если ставить такую цель, то человек к ней будет идти здоровым путем, постепенно, не превышая допустимые возможности организма. И тогда есть большая вероятность, что вес будет снижаться и держаться на новом уровне. Если же стремиться похудеть на пять размеров, при этом не осознавая того, что такая фигура совершенно не подходит строению вашего тела - тогда стоит заранее подготовиться к фиаско.

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