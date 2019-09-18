Ставка на спорт: зачем компании внедряют корпоративный фитнес

Помимо социального пакета, кофе, чая и бесплатных обедов компании всё чаще предоставляют своим сотрудникам программы спортивного досуга. Они компенсируют стоимость абонементов в фитнес-клубах, внедряют корпоративные фитнес-программы, оборудуют тренажерные залы в офисе и даже строят спортивно-оздоровительные комплексы.

В этом материале мы разберемся, почему инвестиции в корпоративный фитнес выгодны работодателям, а также на что обращать внимание при выборе фитнес-программ.

Корпоративные фитнес-программы

Идея включить в соцпакет фитнес-составляющую сама по себе отличная. Ведь сотрудники, которые регулярно посещают фитнес-залы, зачастую более энергичны, реже болеют, легче справляются с интенсивными нагрузками и вообще становятся выносливее. Но включить фитнес в пакет сотрудника — задача не такая уж простая.

Вот что вам стоит учитывать при выборе корпоративной фитнес-программы.

Договор между компанией и клубом

Как бы мы того ни хотели, сотрудники приходят в компанию не навсегда. Кто-то работает с вами месяц, кто-то полгода, кто-то год. Поэтому разумно подписывать с клубом, который вы выбираете для сотрудников, особый договор, который закрепляет место не за конкретным человеком, а за сотрудником вашей компании.

Возможность разделять платежи между сотрудником и компанией

Персональный корпоративный фитнес-пакет — это здорово, но часто требует немалых инвестиций. Многие фитнес-клубы предлагают вариативный контракт, когда, например, стоимость абонемента разделяется между компанией и сотрудником (50/50, 70/30 или в другом соотношении). Таким образом, финансовая нагрузка на компанию уменьшается.

Месторасположение клуба

Во множестве бизнес-центров уже есть клубы, и они будут рады разработать для вашей компании индивидуальное предложение. Также обращайте внимание на спортивные клубы в пешем расстоянии от вашего офиса, которые ваша команда могла бы посещать перед или после работы, а также во время обеденного перерыва.

Вариативность тренировок

Чем больше в клубе спортивных программ, тем больше вероятность, что сотрудники действительно будут пользоваться предоставленным фитнес-пакетом, за который заплатила ваша компания. Кто-то приходит в зал, чтобы позаниматься на тренажерах, кто-то любит йогу и групповой фитнес, а кому-то достаточно получаса, чтобы побить боксерскую грушу.

Адаптивность пакета вне возраста и спортивной подготовки

Существует множество камерных клубов или клубов, которые фокусируются на отдельных фитнес-направлениях — HIIT, TRX или Cycle. Но такие тренировки понравятся не каждому. Выбирая спортивный партнерский фитнес-клуб, обращайте внимание на его профиль и разнообразие тренировочных программ для сотрудников различного возраста и спортивной подготовки. Важно, чтобы в клубе была возможность тренироваться и тем, кто постоянно занимается спортом, и тем, кто не занимался со времен уроков физкультуры.

Возможность тренироваться и оздоравливаться

Многие фитнес-клубы помимо тренировочных программ предлагают массажи и реабилитационные программы, например, для людей с проблемами позвоночника. Как показывает практика, офисные сотрудники часто с большим удовольствием предпочитают подобного рода занятия активным тренировкам.

Рекомендуем перед выбором конкретного фитнес-пакета для компании провести опрос персонала на предмет того, каким спортивным активностям они отдают предпочтение. Так вы сможете инвестировать средства в программу тренировок, которая действительно заинтересует вашу команду.

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Автор: Анастасия Шитлюк

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