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Старые диеты не работают: выяснился новый способ быстрого похудения

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Самым действенным и быстрым путем похудения является отказ от обработки пищи, а также вегетарианство и отказ от глютена.

В то же время директор отдела клинического питания в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Чжаопин Ли подчеркнул, что в долгосрочной перспективе эти методы могут не работать, пишет Daily Mail.

По его словам, не существует единого набора рекомендаций, которые помогли бы всем сбросить вес и сохранить его. Вот почему диеты часто терпят неудачу — они не учитывают многие факторы.

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Старые диеты не работают: выяснился новый способ быстрого похудения

QuLady

При этом исследования показывают, что ограничение жиров и углеводов не всегда помогает достичь желаемого результата.

В частности, отмечается, что эксперты по питанию постепенно отходят от общих рекомендаций ограничить употребление жиров для веса потери. Жиры необходимы для поглощения важных питательных веществ и могут помочь нам почувствовать себя полноценными.

При этом низкоуглеводная диета может быть весьма эффективной для людей, страдающих от диабета.

Как сообщал OBOZREVATEL, для снижения веса китайская медицина рекомендует не голодать, а удовлетворять свои потребности в пище на 50-70%.

Место
США
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Надёжный способ похудеть - пожить на пенсию в Незалежной.
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