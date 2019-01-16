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/Диета и фитнес

Спорт — не поможет: раскрыт главный секрет похудения

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Американские диетологи рассказали, почему невозможно похудеть только благодаря физическим упражнениям.

Так, по мнению экспертов, при похудении гораздо важнее уделить внимание своему рациону питания и задуматься над тем, что нужно исключить из него. Ведь все калории поступают из пищи и напитков, и только часть теряется при физической нагрузке, сообщает CNN.

"Среднестатистический человек, за исключением профессиональных спортсменов, сжигает от 5% до 15% своей ежедневной калорийности. Это не ничто, но почти не равно потреблению пищи, на которою приходится 100% потребления энергии организмом", — рассказал один из экспертов Алексей Кравитца.

Спорт — не поможет: раскрыт главный секрет похудения

Фото: fitnes-dieta

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Кроме того, диетологи отметили, что физические упражнения могут повысить аппетит, а это влияет на то, что после тренировок пища употребляется в двойном размере. Поэтому эксперты посоветовали для людей, которые хотят похудеть, сначала сосредоточиться на диете.

Спорт — не поможет: раскрыт главный секрет похудения

Фото: yandex.com

Как сообщал OBOZREVATEL, австралийский диетолог Джессика Сепель рассказала, как похудеть без ограничений в еде.

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