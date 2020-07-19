Специи от целлюлита
Моя цель улучшить состояние вашей кожи, ее вид, свежесть, мягкость, сделать кожу более подтянутой и упругой.
Для этого вам необходимо употреблять в свой рацион следующие продукты.
ВИТАМИН С.
Витамин С повышает производство коллагена, нейтрализует воздействие ультрафиолета, улучшает кровообращение.
Источники: цитрусовые, томаты, капуста.
КАЛИЙ.
Продукты с высоким содержанием калия выводит лишнюю воду из тканей, делая кожу более упругой и подтянутой.
Источники: фасоль, шпинат, бананы, авокадо, рыба и морепродукты, банан, тыква.
БЕТА КАРОТИН.
Бата каротин эффективно растворяет жир и повышает выработку коллагена, тем самым уплотняя кожу.
Источники: папайя, абрикосы, морковь, шпинат, зелень, корнеплоды.
ВИТАМИН Е.
Витамин Е помогает насыщать кожу кислородом, помогая ему проникать как можно глубже, а также способствует выводу скоплений жира из организма.
Источники: зелень, проросшее пшеничное зерно, семечки подсолнечника, миндаль, растительное масло.
ЙОД.
Йод, содержащийся в водорослях, увеличивает циркуляцию крови и усиливает функцию щитовидной железы, уменьшая тем самым целлюлит.
А у вас есть целлюлит? Как вы с ним боретесь?