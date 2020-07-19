Моя цель улучшить состояние вашей кожи, ее вид, свежесть, мягкость, сделать кожу более подтянутой и упругой.

Для этого вам необходимо употреблять в свой рацион следующие продукты.

ВИТАМИН С.

Витамин С повышает производство коллагена, нейтрализует воздействие ультрафиолета, улучшает кровообращение.

Источники: цитрусовые, томаты, капуста.

КАЛИЙ.

Продукты с высоким содержанием калия выводит лишнюю воду из тканей, делая кожу более упругой и подтянутой.

Источники: фасоль, шпинат, бананы, авокадо, рыба и морепродукты, банан, тыква.

БЕТА КАРОТИН.

Бата каротин эффективно растворяет жир и повышает выработку коллагена, тем самым уплотняя кожу.

Источники: папайя, абрикосы, морковь, шпинат, зелень, корнеплоды.

ВИТАМИН Е.

Витамин Е помогает насыщать кожу кислородом, помогая ему проникать как можно глубже, а также способствует выводу скоплений жира из организма.

Источники: зелень, проросшее пшеничное зерно, семечки подсолнечника, миндаль, растительное масло.

ЙОД.

Йод, содержащийся в водорослях, увеличивает циркуляцию крови и усиливает функцию щитовидной железы, уменьшая тем самым целлюлит.

А у вас есть целлюлит? Как вы с ним боретесь?