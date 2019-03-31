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"Сомнительная польза": диетолог развеяла миф о популярном блюде

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Утверждение, что супы и борщи нужно есть практически каждый день – является ошибочным.

Оно связано с прошлым людей старшего поколения, когда в послевоенное время, а также через дефицит, выбор блюд был не столь обширен. Об этом заявила диетолог Екатерина Павлова, передает "24 Здоровье".

По словам специалиста, ранее супы пользовались популяностью, но сейчас "люди живут во времена чрезмерного потребления, а не недостатка его".

Диетолог развеяла миф о популярном блюде

Диетолог развеяла миф о популярном блюде

pixabay.com

Но любителям первых блюд не стоит от них отказываться. Вместе с тем, не стоит заставлять себя есть их, если первые блюда не нравятся.

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Предпочтение нужно отдавать овощным супам. В них содержится много витаминов и микроэлементов. Такие супы должны готовиться без зажарки.

"Мясной бульон – сомнительная польза. Многие экстрактивные вещества содержатся в отваре, то есть все вредное из мяса – в отвар. Если еще и магазинное мясо – то там могут быть антибиотики. Мясные супы готовьте на втором бульоне и только из домашнего мяса. Для этого следует отварить мясо 30 минут, воду слить и все варить вместе с овощами", – уточнила диетолог.

Мясные бульоны разрешается есть при болезнях желудочно-кишечного тракта.

Однако диетолог не советует есть первые блюда горячими. Кипяток обжигает пищевод, на постоянной основе такая травматизация приводит к риску рака пищевода. У народов, которые привыкли пить горячий чай, во много раз чаще встречается рак пищевода.

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Также не стоит заказывать супы в ресторанах и кафе, если вы не уверены в их качестве.

Альтернативой мясным супам может быть уха из хорошей рыбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилась смертельная опасность популярного в Украине блюда. Оно может нести вред для организма человека, если сильно ею злоупотреблять.

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