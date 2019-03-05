Солистка "НеАнгелов" раскрыла секрет быстрого похудения

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала подписчикам о новом режиме питания, который помогает ей оставаться в отличной физической форме.

Так, принципами диеты она поделилась на своей странице в Instagram. "Вчера в сториз я рассказывала о положительном опыте мамы в интервальном голодании, теперь пишу. Месяц нужно питаться в режиме 18/6 — 18 часов ничего не кушать вообще, а 6 часов есть абсолютно все, что захочется. За месяц я сбросила 5 кг, хотя до этого безуспешно испробовала массу способов", — написала Каминская.

Фото: instagram/babaslavka

Фото: instagram/babaslavka

Фото: instagram/babaslavka

Кроме того, она добавила, что существуют различные варианты интервалов, и каждый может выбрать под себя.

"Есть интервалы 16/8, 14/10, 24/0, но суть одна: в один промежуток можно есть все что захочется, в другой — нельзя ничего, кроме питья", — написала Каминская.

Фото: instagram/babaslavka

Фото: instagram/babaslavka

Также певица отметила, что эта методика очень популярная и эффективная. Она помогает не только сбросить лишний вес, но и улучшить работу организма и мозга, а также снижает риск возникновения массы заболеваний и замедляет старение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская восхитила поклонников телом в бикини.

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