Солистка группы Little Big показала себя до похудения: фото
28-летняя солистка российской группы Little Big Софья Таюрская показала, как выглядела до похудения. Так, артистке удалось сбросить около 30 кг.
Снимки Таюрская разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Во время общения с поклонниками у артистки спросили, всегда ли она выглядела так, как сейчас. В ответ Таюрская показала себя в юности. В последние годы певица похудела на несколько размеров, сменила имидж и стала носить линзы.
Сейчас Таюрская не стесняется публиковать откровенные фото.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 28-летняя женщина рассказала о том, как ей удалось похудеть на 60 кг отказавшись от некоторых продуктов. Так, она перестала употреблять газированные напитки и сахар, чтобы сбросить лишний вес.