Скинула 10 кг: Цибульская поделилась секретом похудения. Фото до и после

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская рассказала, как ей удалось похудеть после рождения сына.

Об этом звезда написана на своей странице в Instagram, уточнив, что когда-то просто не смогла больше смотреть на себя в зеркало.

"Я похудела на 10 килограмм. Просто однажды утром проснулась и поняла, что не могу смотреть на себя в зеркало. Еще страшнее – мне хотелось плюнуть на себя в телеэкране. Сыну скоро 5 лет, и все пять я боролась с лишним весом: диеты, интервальные голодания, жесткие ограничения. Каждый шоубизовский стресс был дополнительным "вареником" в мою тарелку", – рассказала она.

Цибульская во время беременности instagram/cybulskaya

По словам певицы, каждый раз, когда ей приносили платье на размер больше, она оправдывала себя тем, что "нет времени", "широкая кость" и она "после родов".

Ольга Цибульская до и после похудения instagram/cybulskaya

"В один момент я призналась себе, что сама не справлюсь. Люди лечатся от наркозависимости, алкозависимости, у меня была зависимость от еды", – добавила она.

Ольга Цибульская instagram/cybulskaya

По словам Цибульской, ей помогла скинуть 10 кг специалист. Теперь звезда придерживается основного правила.

"Сливаю" свое главное правило – я теперь никогда не ем и не пью после семи. Любите себя, не откладывайте здоровье на потом", – добавила она.

Ольга Цибульская после похудения instagram/cybulskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская звезда Мария Погребняк показала процедуру, которая помогает похудеть, держать себя в тонусе и быть здоровой.

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