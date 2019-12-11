Скинула 10 кг: Цибульская поделилась секретом похудения. Фото до и после

Украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская рассказала, как ей удалось похудеть после рождения сына.
Об этом звезда написана на своей странице в Instagram, уточнив, что когда-то просто не смогла больше смотреть на себя в зеркало.
"Я похудела на 10 килограмм. Просто однажды утром проснулась и поняла, что не могу смотреть на себя в зеркало. Еще страшнее – мне хотелось плюнуть на себя в телеэкране. Сыну скоро 5 лет, и все пять я боролась с лишним весом: диеты, интервальные голодания, жесткие ограничения. Каждый шоубизовский стресс был дополнительным "вареником" в мою тарелку", – рассказала она.
Цибульская во время беременности
instagram/cybulskaya
По словам певицы, каждый раз, когда ей приносили платье на размер больше, она оправдывала себя тем, что "нет времени", "широкая кость" и она "после родов".
Ольга Цибульская до и после похудения
instagram/cybulskaya
"В один момент я призналась себе, что сама не справлюсь. Люди лечатся от наркозависимости, алкозависимости, у меня была зависимость от еды", – добавила она.
Ольга Цибульская
instagram/cybulskaya
По словам Цибульской, ей помогла скинуть 10 кг специалист. Теперь звезда придерживается основного правила.
"Сливаю" свое главное правило – я теперь никогда не ем и не пью после семи. Любите себя, не откладывайте здоровье на потом", – добавила она.
Ольга Цибульская после похудения
instagram/cybulskaya
Я схудла на 10 кілограм 🏆😱 ⠀ Просто одного ранку прокинулася і зрозуміла, що не можу дивитися на себе в дзеркало. Ще страшніше - мені хотілося плюнути на себе в телеекрані 📺⠀ ⠀ Сину скоро 5 років і всі п’ять я боролася з зайвою вагою: дієти, інтервальні голодування, жорсткі обмеження 🤐Кожен шоу-бізнесовий стрес був додатковим "вареником" в мою тарілку 🥟 І щоразу, коли стиліст привозила сукню, на розмір більшу за минулу, я виправдовувала себе старим-добрим "в мене немає часу", "широка кістка" і "я ж після пологів" 🤦🏻♀️⠀ ⠀ В один момент я зізналася собі, що сама не впораюся. Люди лікуються від наркозалежності, алкозалежності, в мене була залежність від їжі 🍩Мені потрібен був профі. ⠀ ⠀ На одній з посиденьок @viktoriya_tka4 розповіла мені про @ninaradzievskaya (НЕ реклама). І почалося як я люблю - швидко, якісно і пристрасно 🔥⠀ ⠀ Ніна, дякую за мінус 10, за те, що я жодного разу не опинилася в гастроентеролога і за S замість L 💃🏻⠀ ⠀ "Зливаю" своє головне правило - я тепер ніколи не їм і не п’ю після сьомої. Любіть себе, не відкладайте здоров’я на потім і давайте в листі Святому Миколаю напишемо: "Не роз‘їстися на Новорічні Свята"🐽🎄⠀ ⠀ #cybulskaya #схуднення #любисебе #можливовсе
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