Скандальная Малышева возмутила сеть советом, как уберечься от коронавируса

Скандальная российская телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева составила список продуктов, которые, по ее мнению, помогут защититься от коронавируса.

Подборку врач опубликовала на своей странице в Instagram. По ее словам, доказано, что коронавирусная инфекция проходит в тяжелой форме у людей, испытывающих дефицит витамина D, цинка и селена.

Так, в список Малышевой попали бразильские орехи, печень трески и сырые устрицы. Однако совет телеведущей возмутил пользователей соцсети. Некоторые поклонники упрекнули звезду за то, что обычные люди не могут позволить себе употреблять такие продукты. В то же время некоторые отмечали, что подборка врача не является эффективной.

Малышева назвала три продукта против коронавируса Instagram Елена Малышева

"Денег нет, но вы держитесь!", "Обычному человеку не по карману такие продукты, особенно устрицы, в глаза не видела их", "И все побежали покупать устрицы, мидии, орехи без сдачи анализов! Сначала нужно узнать, есть ли в организме их дефицит!" – написали в комментариях.

Поклонники раскритиковали совет Малышевой. Instagram Елена Малышева

В сети раскритиковали совет Малышевой. Instagram Елена Малышева

Пользователи отметили, что продукты из списка слишком дороги. Instagram Елена Малышева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Малышева назвала COVID-19 чудом. Так она ответила на вопрос во время прямого эфира об опасности нового китайского вируса.