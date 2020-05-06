Сильно похудевшая Адель сверкнула стройными ногами в мини-платье

Британская певица Адель, обладательница премий "Оскар" и "Золотий глобус" 5 мая отметила свой день рождения. Ей исполнилось 32 года. Артистка поделилась снимком с празднования. На нем она позировала в коротком черном платье, которое демонстрировало ее стройные ноги.

Фото Адель разместила на своей странице в Instagram.

Отметим, что за последние несколько лет Адель очень сильно похудела.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.