Сильно похудевшая Адель сверкнула стройными ногами в мини-платье

Мария Дидык Диета и фитнес 14:22, 6.05.2020 Обновлено: 14:51, 6.05.2020

Британская певица Адель, обладательница премий "Оскар" и "Золотий глобус" 5 мая отметила свой день рождения. Ей исполнилось 32 года. Артистка поделилась снимком с празднования. На нем она позировала в коротком черном платье, которое демонстрировало ее стройные ноги.

Фото Адель разместила на своей странице в Instagram.

Отметим, что за последние несколько лет Адель очень сильно похудела.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.

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Lady Диета и фитнес

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