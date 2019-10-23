"Шикарная методика!" Никитюк поделилась секретом своего похудения

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк раскрыла свой собственный секрет похудения. Так, она поделилась с фолловерами авторской методикой, которую назвала "занюхивание".

Шутливый ролик Никитюк разместила на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк РБК

"Леся, как всегда на высоте", "Да! Отличный способ!", "Просто шикарная методика!", "Слушай, надо попробовать реально", - комментируют ролик в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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