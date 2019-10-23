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23 октября • обновлено в 09:02
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"Шикарная методика!" Никитюк поделилась секретом своего похудения

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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк раскрыла свой собственный секрет похудения. Так, она поделилась с фолловерами авторской методикой, которую назвала "занюхивание".

Шутливый ролик Никитюк разместила на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк

Леся Никитюк

РБК

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Ну що, настав той час коли я хочу поділитися з вами своїм секретом схуднення. Це все авторська методика - "занюхування" 😂 Друзі, а вам я хочу нагадати що(!!!) челлендж #TODAYIWILL триває і у вас залишилось ще декілька днів, щоб взяти участь. Для цього: 📸 зроби круте фото або відео як ти робиш щось вперше в своєму житті 🕺🏼викладай його собі в інстаграм до 12.00 25 жовтня з хештегом #TODAYIWILL 🤳🏼 тегай та підписуйся на @glo_ukraine А я оберу найкращих і запрошу до студії, де ми разом запишемо пісню 💃🏻 Правила челенджу шукай у біо на @glo_ukraine #advertisement glo призрачений для курців 18+

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Леся, как всегда на высоте", "Да! Отличный способ!", "Просто шикарная методика!", "Слушай, надо попробовать реально", - комментируют ролик в сети.

"Шикарная методика!" Никитюк поделилась секретом своего похудения
"Шикарная методика!" Никитюк поделилась секретом своего похудения
"Шикарная методика!" Никитюк поделилась секретом своего похудения

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Никитюк экспериментировала с внешностью, однако не в реальном мире. В частности, она попробовала новую программу на телефоне, увеличив грудь, уменьшив талию и сделав нечто странное с лицом.

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Персона
Леся Никитюк
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