Селену Гомес загнобили из-за веса: певица оправдалась

Популярная американская певица Селена Гомес столкнулась с волной критики, когда публика начала замечать, что она набирает лишний вес.

По данным People, еще в сентябре 2017 года звезда призналась, что ей пересадили почки из-за осложнений волчанки, что в последствии отразилось на ее фигуре.

"У меня волчанка, я страдаю от проблем с почками и высокого давления, у меня много проблем со здоровьем", – рассказала она.

Селена Гомес набирает вес из-за проблем со здоровьем кадр из видео

По словам Селены, в комплексе волчанка, лекарства и другие факторы регулярно влияют на ее вес.

"Это лекарство, которое я должна принимать всю оставшуюся жизнь. Если честно, это (вес) зависит даже от месяца. Я действительно это заметила, когда люди начали меня гнобить. На самом деле, это только моя правда, я меняюсь. Это зависит от того, что происходит в моей жизни", – признала певица.

Селена Гомес на отдыхе instagram/redcarpetmood

Тем не менее, весь негатив, который полился на Гомес, позволил ей наслаждаться своей жизнью и больше не тратить много времени на размышления о соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на перемены в фигуре Гомес пользователи обратили внимание летом 2019 году, когда папарацци подловили ее на пляже.

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